Салах: «Все хотят выиграть Лигу чемпионов и АПЛ. «Ливерпуль» будет бороться за оба трофея»

Салах заявил, что «Ливерпуль» будет бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о борьбе за победу в АПЛ и Лиге чемпионов.

«Все хотят выиграть Лигу чемпионов и АПЛ, — приводит слова Салаха BBC со ссылкой на BT Sport. — «Ливерпуль» будет бороться за оба трофея. Посмотрим, что из этого выйдет».

После 28 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Манчестер Сити» на шесть баллов, и имея один матч в запасе.

В Лиге чемпионов мерсисайдцы вышли в 1/4 финала, обыграв «Интер» по итогам двух матчей со счетом 2:1.

Его команда по сумме двух матчей выбила «Интер» в 1/8 финала ЛЧ (2:1), несмотря на поражение в домашней игре со счетом 0:1.