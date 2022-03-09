Невилл: «Роналду и Месси больше не лучшие игроки в мире»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что думает о форварде «ПСЖ» Лионеле Месси и нападающем манкунианцев Криштиану Роналду.

«Нет сомнений, что Месси и Роналду подходят к концу своей карьеры. Упадок — не то слово, когда речь идет о двух великих игроках, но они на самом деле угасают. Сейчас впервые за долгое время никто не назовет вам Месси и Роналду, если вы спросите, кого бы они хотели видеть в своей команде. Они скорее назовут Мбаппе, Холанда, Салаха или Левандовского. Они больше не лучшие игроки мира», — приводит слова Невилла Sky Sports.

37-летний португалец в текущем сезоне сыграл за «МЮ» 30 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал три результативные передачи. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинец забил семь мячей и отдал 11 результативных передач в 24 матчах за «ПСЖ».