«Шеффилд» стал первой за 100 лет командой в чемпионате Англии, которая пропустила 100 голов

«Шеффилд» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии проиграл «Ноттингем Форест» (1:3). Безвыигрышная серия «клинков» в АПЛ достигла 12 матчей.

В 36 матчах премьер-лиги «Шеффилд» пропустил 100 голов.

Как информирует Opta, «Шеффилд» стал первой командой в чемпионате Англии со 100 пропущенными голами за 38-матчевый сезон со времен «Лестера» в сезоне-1908/09 (102).

«Шеффилд» (16 очков) занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице премьер-лиги и досрочно вылетел в чемпионшип.