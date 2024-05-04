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Сегодня, 19:00

«Ньюкасл» разгромил «Бернли» в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Бернли» — «Ньюкасл».
Фото Reuters

«Ньюкасл» в гостях одержал крупную победу над «Бернли» в матче 36-го тура АПЛ — 4:1.

За «сорок» отличились Каллум Уилсон (19-я минута), Шон Лонгстафф (35-я), Бруно Гимарайнс (40-я) и Александр Исак (55-я). Последний также не реализовал пенальти на 52-й минуте.

Единственный гол хозяев на 86-й минуте забил Дара О'Ши.

«Ньюкасл» (56 очков) поднялся на шестое место в АПЛ, обойдя «Манчестер Юнайтед» (54), но у манкунианцев есть одна игра в запасе.

«Бернли» (24) остается предпоследним в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
04 мая, 17:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
1:4
Ньюкасл Юнайтед

В параллельных матчах «Ноттингем Форест» на выезде победил «Шеффилд» (3:1), а «Брентфорд» и «Фулхэм» сыграли вничью — 0:0.

Англия. Премьер-лига. 36-й тур
04 мая, 17:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
1:3
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига. 36-й тур
04 мая, 17:00. Gtech Community Stadium (Брентфорд)
Брентфорд
0:0
Фулхэм

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Бернли
ФК Брентфорд
ФК Ноттингем Форест
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Фулхэм
ФК Шеффилд Юнайтед
0
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Артета — о матче с «Борнмутом»: «Арсенал» провел, пожалуй, лучший первый тайм за весь сезон»

«Шеффилд» стал первой за 100 лет командой в чемпионате Англии, которая пропустила 100 голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 36 26 5 5 88-28 83
2
 Ман. Сити 34 24 7 3 82-32 79
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 34 18 6 10 67-54 60
6
 Ньюкасл 35 17 5 13 78-56 56
7
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
8
 Челси 34 14 9 11 65-59 51
9
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
10
 Борнмут 36 13 9 14 52-63 48
11
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
12
 Фулхэм 36 12 8 16 51-55 44
13
 Брайтон 34 11 11 12 52-57 44
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 36 12 9 15 38-49 39
16
 Брентфорд 36 9 9 18 52-60 36
17
 Нот. Форест 36 8 9 19 45-63 29
18
 Лутон Таун 36 6 8 22 49-78 26
19
 Бернли 36 5 9 22 39-74 24
20
 Шеффилд Юн. 36 3 7 26 35-100 16
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38 тур
3.05 22:00
Лутон Таун – Эвертон
 1 : 1
4.05 14:30
Арсенал – Борнмут
 3 : 0
4.05 17:00
Брентфорд – Фулхэм
 0 : 0
4.05 17:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 4
4.05 17:00
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
 1 : 3
4.05 19:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 - : -
5.05 16:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
5.05 16:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
5.05 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
6.05 22:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 26 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 30 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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