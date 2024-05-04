Сака — первый игрок с сезона-2019/20, который забил за «Арсенал» 20 голов за сезон
Вингер «Арсенала» Букайо Сака отметился забитым мячом в игре 36-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:0).
Этот гол стал для 22-летнего футболиста 20-м за лондонскую команду в текущем сезоне. Сака — первый игрок с сезона-2019/20, который забил 20 голов за «Арсенал» за сезон во всех турнирах. Последний раз это удалось Пьеру-Эмерику Обамеянгу (29 голов в 28-м розыгрыше АПЛ).
Также Сака стал первым за 12 лет англичанином, сумевшим сделать это. В 2012 году отметку в 20 голов преодолел его соотечественник Тео Уолкотт (21 мяч).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|36
|26
|5
|5
|88-28
|83
|
2
|Ман. Сити
|34
|24
|7
|3
|82-32
|79
|
3
|Ливерпуль
|35
|22
|9
|4
|77-36
|75
|
4
|Астон Вилла
|35
|20
|7
|8
|73-52
|67
|
5
|Тоттенхэм
|34
|18
|6
|10
|67-54
|60
|
6
|МЮ
|34
|16
|6
|12
|52-51
|54
|
7
|Ньюкасл
|34
|16
|5
|13
|74-55
|53
|
8
|Челси
|34
|14
|9
|11
|65-59
|51
|
9
|Вест Хэм
|35
|13
|10
|12
|56-65
|49
|
10
|Борнмут
|36
|13
|9
|14
|52-63
|48
|
11
|Вулверхэмптон
|35
|13
|7
|15
|48-55
|46
|
12
|Брайтон
|34
|11
|11
|12
|52-57
|44
|
13
|Фулхэм
|35
|12
|7
|16
|51-55
|43
|
14
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|45-57
|40
|
15
|Эвертон
|36
|12
|9
|15
|38-49
|39
|
16
|Брентфорд
|35
|9
|8
|18
|52-60
|35
|
17
|Нот. Форест
|35
|7
|9
|19
|42-62
|26
|
18
|Лутон Таун
|36
|6
|8
|22
|49-78
|26
|
19
|Бернли
|35
|5
|9
|21
|38-70
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|35
|3
|7
|25
|34-97
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.05
|22:00
|
Лутон Таун – Эвертон
|1 : 1
|4.05
|14:30
|
Арсенал – Борнмут
|3 : 0
|4.05
|17:00
|
Брентфорд – Фулхэм
|- : -
|4.05
|17:00
|
Бернли – Ньюкасл
|- : -
|4.05
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
|- : -
|4.05
|19:30
|
Ман. Сити – Вулверхэмптон
|- : -
|5.05
|16:00
|
Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|5.05
|16:00
|
Челси – Вест Хэм
|- : -
|5.05
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|6.05
|22:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|26
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|30
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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