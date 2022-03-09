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Сегодня, 14:23

Рэмсдейл: «Ненавижу играть против Варди. Мы встречались пять раз, и он забил мне четыре мяча»

Вратарь «Арсенала» Рэмсдейл ненавидит играть против нападающего «Лестера» Варди
Карен Саркисян
Корреспондент

Вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл ответил на вопрос о том, против какого игрока он ненавидит играть.

«Больше всего я ненавижу играть против Джейми Варди, — приводит слова Рэмсдейла Daily Mail. — Джейми бегает не переставая. Я бы хотел играть с Варди в одной команде. Мы встречались с ним пять раз, и он забил мне четыре мяча».

13 марта «Арсенал» встретится с «Лестером» в матче 29-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

После 28 туров АПЛ «Арсенал» набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Лестер» с 33 баллами располагается на 12-й позиции.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10590467/Arsenal-goalkeeper-Aaron-Ramsdale-claims-Leicester-striker-Jamie-Vardy-toughest-opponent-EVER.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490
Джейми Варди
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лестер
0
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 28 22 3 3 68-18 69
2
 Ливерпуль 27 19 6 2 71-20 63
3
 Челси 26 15 8 3 53-18 53
4
 Арсенал 25 15 3 7 41-29 48
5
 МЮ 28 13 8 7 45-38 47
6
 Тоттенхэм 26 14 3 9 40-32 45
7
 Вест Хэм 28 13 6 9 46-35 45
8
 Вулверхэмптон 27 12 4 11 24-23 40
9
 Саутгемптон 27 8 11 8 34-41 35
10
 Астон Вилла 26 10 3 13 37-37 33
11
 Лестер 25 9 6 10 40-43 33
12
 Кр. Пэлас 28 7 12 9 39-38 33
13
 Брайтон 27 7 12 8 26-32 33
14
 Ньюкасл 26 6 10 10 30-46 28
15
 Брентфорд 28 7 6 15 30-45 27
16
 Лидс 27 5 8 14 29-61 23
17
 Эвертон 25 6 4 15 28-46 22
18
 Бернли 26 3 12 11 22-36 21
19
 Уотфорд 27 5 4 18 27-50 19
20
 Норвич 27 4 5 18 16-58 17
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.12 23:00
Брентфорд – Уотфорд
 2 : 1
11.12 15:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 1 : 0
11.12 18:00
Арсенал – Саутгемптон
 3 : 0
11.12 18:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 1 : 0
11.12 18:00
Челси – Лидс
 3 : 2
11.12 20:30
Норвич – МЮ
 0 : 1
12.12 17:00
Бернли – Вест Хэм
 0 : 0
12.12 17:00
Лестер – Ньюкасл
 4 : 0
12.12 19:30
Кр. Пэлас – Эвертон
 3 : 1
16.03 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 12
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 14 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 15 1 5
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