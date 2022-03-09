Рэмсдейл: «Ненавижу играть против Варди. Мы встречались пять раз, и он забил мне четыре мяча»

Вратарь «Арсенала» Аарон Рэмсдейл ответил на вопрос о том, против какого игрока он ненавидит играть.

«Больше всего я ненавижу играть против Джейми Варди, — приводит слова Рэмсдейла Daily Mail. — Джейми бегает не переставая. Я бы хотел играть с Варди в одной команде. Мы встречались с ним пять раз, и он забил мне четыре мяча».

13 марта «Арсенал» встретится с «Лестером» в матче 29-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

После 28 туров АПЛ «Арсенал» набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Лестер» с 33 баллами располагается на 12-й позиции.