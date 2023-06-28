Marca: «Ливерпуль» готов подписать Мбаппе за 300 миллионов евро
«Ливерпуль» собирается побороться с «Реалом» за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, утверждает Marca со ссылкой на агента ФИФА Марко Кирдемира.
Как утверждает источник, мерсисайдцы готовы заплатить за 24-летнего француза более 300 миллионов евро.
Также сообщается, что эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, который владеет «ПСЖ», был очень зол из-за решения Мбаппе не продлевать контракт с клубом, действующий до конца июня 2024 года. Руководство парижского клуба было уверено в том, что футболист заключит новую сделку, но форвард не принял условия команды.
23 июня сообщалось, что «Реал» готов подписать Мбаппе за 250 миллионов евро этим летом.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро.
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|Ман. Сити
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2
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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15
|Борнмут
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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Бернли – Ман. Сити
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|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
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|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
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|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
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Брентфорд – Тоттенхэм
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|18:30
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Челси – Ливерпуль
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|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
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