Источник: «Реал» договорился о покупке Мбаппе этим летом за 250 миллионов евро

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе покинет клуб этим летом и перейдет в «Реал», сообщает PSG Community.

По данным источника, 21 июня президент «Королевского клуба» Флорентино Перес провел встречу с эмиром Катара Тамимом ибн Хамад Аль Тани, на которой договорился о покупке 24-летнего француза.

Сумма трансфера составит 200 миллионов евро, мадридцы должны будут заплатить еще 50 миллионов евро за футболиста, если он станет обладателем «Золотого мяча» и проведет определенное количество матчей за команду.

В августе 2017 года «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако», а год спустя выкупил форварда за 180 миллионов евро. Вместе с парижанами игрок пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).

В сезоне-2022/23 Мбаппе забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

15 июня Мбаппе заявил, что не собирается покидать «ПСЖ».