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Сегодня, 00:23

Источник: «Реал» договорился о покупке Мбаппе этим летом за 250 миллионов евро

Иван Торопцев
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе покинет клуб этим летом и перейдет в «Реал», сообщает PSG Community.

По данным источника, 21 июня президент «Королевского клуба» Флорентино Перес провел встречу с эмиром Катара Тамимом ибн Хамад Аль Тани, на которой договорился о покупке 24-летнего француза.

Сумма трансфера составит 200 миллионов евро, мадридцы должны будут заплатить еще 50 миллионов евро за футболиста, если он станет обладателем «Золотого мяча» и проведет определенное количество матчей за команду.

В августе 2017 года «ПСЖ» арендовал Мбаппе у «Монако», а год спустя выкупил форварда за 180 миллионов евро. Вместе с парижанами игрок пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок страны и по два раза становился обладателем Суперкубка страны и Кубка французской лиги. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» (212 голов).

В сезоне-2022/23 Мбаппе забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 180 миллионов евро.

15 июня Мбаппе заявил, что не собирается покидать «ПСЖ».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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«Барселоне» предложили создать команду по франшизе в Катаре
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 28 4 6 70-20 88
2
 Реал 38 24 6 8 75-36 78
3
 Атлетико 38 23 8 7 70-33 77
4
 Р. Сосьедад 38 21 8 9 51-35 71
5
 Вильярреал 38 19 7 12 59-40 64
6
 Бетис 38 17 9 12 46-41 60
7
 Осасуна 38 15 8 15 37-42 53
8
 Атлетик 38 14 9 15 47-43 51
9
 Мальорка 38 14 8 16 37-43 50
10
 Жирона 38 13 10 15 58-55 49
11
 Р. Вальекано 38 13 10 15 45-53 49
12
 Севилья 38 13 10 15 47-54 49
13
 Сельта 38 11 10 17 43-53 43
14
 Кадис 38 10 12 16 30-53 42
15
 Хетафе 38 10 12 16 34-45 42
16
 Валенсия 38 11 9 18 42-45 42
17
 Альмерия 38 11 8 19 49-65 41
18
 Вальядолид 38 11 7 20 33-63 40
19
 Эспаньол 38 8 13 17 52-69 37
20
 Эльче 38 5 10 23 30-67 25
Результаты / календарь
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38 тур
4.06 19:30
Мальорка – Р. Вальекано
 3 : 0
4.06 19:30
Осасуна – Жирона
 2 : 1
4.06 19:30
Реал – Атлетик
 1 : 1
4.06 19:30
Р. Сосьедад – Севилья
 2 : 1
4.06 19:30
Вильярреал – Атлетико
 2 : 2
4.06 22:00
Бетис – Валенсия
 1 : 1
4.06 22:00
Сельта – Барселона
 2 : 1
4.06 22:00
Эльче – Кадис
 1 : 1
4.06 22:00
Эспаньол – Альмерия
 3 : 3
4.06 22:00
Вальядолид – Хетафе
 0 : 0
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 19
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 16
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 27 3 4
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 31 3 4
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