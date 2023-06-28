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Сегодня, 08:15

«Саутгемптон» хочет получить от «Ньюкасла» 50 миллионов фунтов за защитника Ливраменто

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Саутгемптон» обозначил сумму, за которую согласен продать защитника Валентино Ливраменто, сообщает The Athletic.

«Святые» согласны расстаться с 20-летним англичанином не менее чем за 50 миллионов фунтов. «Ньюкасл», который заинтересован в покупке футболиста, ранее предложил за игрока 15 миллионов фунтов.

В сезоне-2022/23 Ливраменто принял участие в двух матчах «Саутгемптона» и не отличился результативными действиями. Большую часть сезона защитник восстанавливался от разрыва крестообразной связки колена.

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