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Источник: скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» просматривали Сперцяна на матче сборной Армении

Ана Горшкова
Корреспондент
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Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» наблюдали за полузащитником «Краснодара» Эдуарда Сперцяна со время матча между сборными Уэльса и Армении (2:4), сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, скауты английских клубов приехали на игру 3-го тура отборочного турнира Евро-2024 по приглашению агентства CAA Stelar и остались впечатлены игрой 23-летнего футболиста. Агентство ведет переговоры с клубами о возможном приобретении Сперцяна, но пока что не было официальных предложений.

Ранее сообщалось о заинтересованности «Интера», «Сассуоло» и «Фиорентины» в трансфере игрока. Также информировалось, что полузащитником интересуются «Аякс», «Фрайбург», «Боруссия» Менхенгладбах и «Милан».

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 армянский футболист провел 41 матч за «быков», забил 14 голов и сделал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Эдуард Сперцян. Сперцяна снова сватают в Европу — на этот раз в «Аякс». Нужен ли таланту РПЛ переезд в Амстердам
Источник: Metaratings.ru.
Эдуард Сперцян
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2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
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11.08 00:00
Бернли – Ман. Сити
 - : -
12.08 00:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
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Борнмут – Вест Хэм
 - : -
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 - : -
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Эвертон – Фулхэм
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Ньюкасл – Астон Вилла
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