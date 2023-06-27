Источник: скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» просматривали Сперцяна на матче сборной Армении
Скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» наблюдали за полузащитником «Краснодара» Эдуарда Сперцяна со время матча между сборными Уэльса и Армении (2:4), сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, скауты английских клубов приехали на игру 3-го тура отборочного турнира Евро-2024 по приглашению агентства CAA Stelar и остались впечатлены игрой 23-летнего футболиста. Агентство ведет переговоры с клубами о возможном приобретении Сперцяна, но пока что не было официальных предложений.
Ранее сообщалось о заинтересованности «Интера», «Сассуоло» и «Фиорентины» в трансфере игрока. Также информировалось, что полузащитником интересуются «Аякс», «Фрайбург», «Боруссия» Менхенгладбах и «Милан».
Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 армянский футболист провел 41 матч за «быков», забил 14 голов и сделал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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14
|Вест Хэм
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|0-0
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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17
|Эвертон
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|0-0
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
|Лутон Таун
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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