Источник: скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» просматривали Сперцяна на матче сборной Армении

Скауты «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» наблюдали за полузащитником «Краснодара» Эдуарда Сперцяна со время матча между сборными Уэльса и Армении (2:4), сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, скауты английских клубов приехали на игру 3-го тура отборочного турнира Евро-2024 по приглашению агентства CAA Stelar и остались впечатлены игрой 23-летнего футболиста. Агентство ведет переговоры с клубами о возможном приобретении Сперцяна, но пока что не было официальных предложений.

Ранее сообщалось о заинтересованности «Интера», «Сассуоло» и «Фиорентины» в трансфере игрока. Также информировалось, что полузащитником интересуются «Аякс», «Фрайбург», «Боруссия» Менхенгладбах и «Милан».

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 армянский футболист провел 41 матч за «быков», забил 14 голов и сделал 14 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.