Сперцяна снова сватают в Европу — на этот раз в «Аякс». Нужен ли таланту РПЛ переезд в Амстердам
Новый день — новый слух о возможном отъезде Эдуарда Сперцяна в Европу.
De Telegraaf пишет, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение. Предполагаемая сумма трансфера — 9 миллионов евро. Правда, на запрос «СЭ» в пресс-службу «Аякса» о возможном трансфере 23-летнего армянина ответ из клубного офиса в Амстердаме был получен лаконичный: «Мы не будем отвечать на такие слухи. О дальнейших трансферах сообщим в соответствующих пресс-релизах».
Тем не менее те самые слухи об отъезде Сперцяна появляются в последнее время очень регулярно. Зимой Эдуарда настойчиво сватали в ПСВ (писали даже про интерес «Реала»!), сейчас пишут про варианты с «Марселем», «Фиорентиной» и гладбахской «Боруссией». Сам футболист не скрывает — он мечтает играть в Европе, и хоть пока о своем будущем говорит подчеркнуто завуалированно и размыто, очевидно, что в РПЛ до конца карьеры сидеть не собирается.
Мы уже описывали, чем уникален Сперцян для РПЛ. Если вкратце, то это молодой и креативный атакующий игрок с большим арсеналом технических приемов (например, дальними ударами или штрафными), динамичный, работоспособный, результативный и при этом постоянно прогрессирующий.
Юрий Семин в интервью «СЭ» говорил: «Сперцян, несомненно, талантливый парень, он должен развиваться. Для них всех пример — Генрих Мхитарян, которому 34 года, а он постоянно играет за «Интер». Потому что правильно тренируется, соблюдает режим». Эдуард сам говорил, что Мхитарян для него — идол. Потому неудивительно, что на Генриха армянские юноши равняются не только в плане футбольных качеств, но и человеческих. Да и в сборной Сперцян после ухода Мхитаряна — главная звезда и надежда. Тем более по игровым характеристикам они весьма схожи. Ожидания — соответствующие.
Заслуживает ли Сперцян больше других уехать в серьезную европейскую лигу? Вопрос спорный, учитывая, что на трансферную политику в отношении российских клубов влияет политический контекст. Показательно, что слухи об отъезде Эдуарда в Европу начали появляться после того, как он объявил, что будет выступать за сборную Армении. Карпин тогда сказал: «Хороший игрок, но ничего такого, с ним мы чемпионат мира не выиграем». В одиночку Сперцян ЧМ, конечно, не выиграет, но все же Эдуард — лучший ассистент сезона РПЛ (12 результативных передач), а по гол + пас уступает только Малкому, Промесу и Чалову. И это притом что после отъезда легионеров качество состава «Краснодара» сильно просело и сейчас это команда иного уровня, нежели полтора года назад.
Сперцян как будто находится в тени звезд РПЛ — про «Краснодар» просто говорят меньше, чем про «Зенит» или столичные клубы. Но статистика и оценки его игры (например, Промес в голосовании для «СЭ» именно его назвал лучшим футболистом сезона) говорят о том, что он уже один из сильнейших игроков лиги, пусть его и не обсуждают так часто, как Промеса, Захаряна или Дзюбу. В любом случае для европейского покупателя найти сейчас в России более удачный и безопасный трансферный актив весьма затруднительно.
Насколько реален вариант с «Аяксом»? Честно, пока не кажется, что из этого что-то выйдет. Да, амстердамцы играют по тем же 4-3-3, что и «Краснодар», и Сперцяну не пришлось бы долго адаптироваться к тактическим деталям. Но с другой стороны — на этой же позиции мощный сезон провел ветеран Дэви Классен. Плюс недавно «Аякс» выписал из «Тулузы» Бранко ван ден Бумена — тоже полузащитника и тоже левшу, хорошо знакомого со схемой 4-3-3. Зачем при таких раскладах амстердамскому гранду еще и Сперцян — загадка.
Тем не менее уезжать Эдуарду для выхода на новый уровень все же надо, если такая возможность есть. Важно здесь другое — не просто уехать, а правильно подобрать команду, где у него будет игровое время, стилистическая совместимость и главное — возможность прогрессировать дальше. Определенно, Сперцян — один из самых талантливых представителей своего поколения на территории постсоветского пространства. Но получится ли исполнить мечту и хотя бы попытаться приблизиться к уровню героя нации Мхитаряна, зависит от его ближайшего выбора.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9