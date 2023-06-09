Сперцяна снова сватают в Европу — на этот раз в «Аякс». Нужен ли таланту РПЛ переезд в Амстердам

Уезжать надо, но не туда.

Новый день — новый слух о возможном отъезде Эдуарда Сперцяна в Европу.

De Telegraaf пишет, что «Аякс» сделал «Краснодару» официальное предложение. Предполагаемая сумма трансфера — 9 миллионов евро. Правда, на запрос «СЭ» в пресс-службу «Аякса» о возможном трансфере 23-летнего армянина ответ из клубного офиса в Амстердаме был получен лаконичный: «Мы не будем отвечать на такие слухи. О дальнейших трансферах сообщим в соответствующих пресс-релизах».

Тем не менее те самые слухи об отъезде Сперцяна появляются в последнее время очень регулярно. Зимой Эдуарда настойчиво сватали в ПСВ (писали даже про интерес «Реала»!), сейчас пишут про варианты с «Марселем», «Фиорентиной» и гладбахской «Боруссией». Сам футболист не скрывает — он мечтает играть в Европе, и хоть пока о своем будущем говорит подчеркнуто завуалированно и размыто, очевидно, что в РПЛ до конца карьеры сидеть не собирается.

Мы уже описывали, чем уникален Сперцян для РПЛ. Если вкратце, то это молодой и креативный атакующий игрок с большим арсеналом технических приемов (например, дальними ударами или штрафными), динамичный, работоспособный, результативный и при этом постоянно прогрессирующий.

Юрий Семин в интервью «СЭ» говорил: «Сперцян, несомненно, талантливый парень, он должен развиваться. Для них всех пример — Генрих Мхитарян, которому 34 года, а он постоянно играет за «Интер». Потому что правильно тренируется, соблюдает режим». Эдуард сам говорил, что Мхитарян для него — идол. Потому неудивительно, что на Генриха армянские юноши равняются не только в плане футбольных качеств, но и человеческих. Да и в сборной Сперцян после ухода Мхитаряна — главная звезда и надежда. Тем более по игровым характеристикам они весьма схожи. Ожидания — соответствующие.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуживает ли Сперцян больше других уехать в серьезную европейскую лигу? Вопрос спорный, учитывая, что на трансферную политику в отношении российских клубов влияет политический контекст. Показательно, что слухи об отъезде Эдуарда в Европу начали появляться после того, как он объявил, что будет выступать за сборную Армении. Карпин тогда сказал: «Хороший игрок, но ничего такого, с ним мы чемпионат мира не выиграем». В одиночку Сперцян ЧМ, конечно, не выиграет, но все же Эдуард — лучший ассистент сезона РПЛ (12 результативных передач), а по гол + пас уступает только Малкому, Промесу и Чалову. И это притом что после отъезда легионеров качество состава «Краснодара» сильно просело и сейчас это команда иного уровня, нежели полтора года назад.

Сперцян как будто находится в тени звезд РПЛ — про «Краснодар» просто говорят меньше, чем про «Зенит» или столичные клубы. Но статистика и оценки его игры (например, Промес в голосовании для «СЭ» именно его назвал лучшим футболистом сезона) говорят о том, что он уже один из сильнейших игроков лиги, пусть его и не обсуждают так часто, как Промеса, Захаряна или Дзюбу. В любом случае для европейского покупателя найти сейчас в России более удачный и безопасный трансферный актив весьма затруднительно.

Насколько реален вариант с «Аяксом»? Честно, пока не кажется, что из этого что-то выйдет. Да, амстердамцы играют по тем же 4-3-3, что и «Краснодар», и Сперцяну не пришлось бы долго адаптироваться к тактическим деталям. Но с другой стороны — на этой же позиции мощный сезон провел ветеран Дэви Классен. Плюс недавно «Аякс» выписал из «Тулузы» Бранко ван ден Бумена — тоже полузащитника и тоже левшу, хорошо знакомого со схемой 4-3-3. Зачем при таких раскладах амстердамскому гранду еще и Сперцян — загадка.

Тем не менее уезжать Эдуарду для выхода на новый уровень все же надо, если такая возможность есть. Важно здесь другое — не просто уехать, а правильно подобрать команду, где у него будет игровое время, стилистическая совместимость и главное — возможность прогрессировать дальше. Определенно, Сперцян — один из самых талантливых представителей своего поколения на территории постсоветского пространства. Но получится ли исполнить мечту и хотя бы попытаться приблизиться к уровню героя нации Мхитаряна, зависит от его ближайшего выбора.