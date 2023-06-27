The Athletic: де Хеа согласился заключить новый контракт с «МЮ», но клуб передумал подписывать его

Вратарь Давид де Хеа подписал продление контракта с «Манчестер Юнайтед», но клуб отказался от согласованного предложения, сообщает The Athletic.

По данным источника, 32-летний футболист согласился на резкое сокращение своей нынешней зарплаты в 375 тысяч фунтов в неделю, но клуб не подписал контракт. И теперь «МЮ» сделал новое предложение с еще более низкой зарплатой.

Вратарь пока не согласился подписать контракт на новых условиях. Переговоры между двумя сторонами продолжаются.

Де Хеа выступает за «МЮ» с июля 2011 года. В сезоне-2022/23 он пропустил 61 гол в 58 матчах за команду во всех турнирах, отыграв 25 встреч на ноль.

Нынешний контракт вратаря действует до конца июня 2023 года.