The Athletic: де Хеа согласился заключить новый контракт с «МЮ», но клуб передумал подписывать его
Вратарь Давид де Хеа подписал продление контракта с «Манчестер Юнайтед», но клуб отказался от согласованного предложения, сообщает The Athletic.
По данным источника, 32-летний футболист согласился на резкое сокращение своей нынешней зарплаты в 375 тысяч фунтов в неделю, но клуб не подписал контракт. И теперь «МЮ» сделал новое предложение с еще более низкой зарплатой.
Вратарь пока не согласился подписать контракт на новых условиях. Переговоры между двумя сторонами продолжаются.
Де Хеа выступает за «МЮ» с июля 2011 года. В сезоне-2022/23 он пропустил 61 гол в 58 матчах за команду во всех турнирах, отыграв 25 встреч на ноль.
Нынешний контракт вратаря действует до конца июня 2023 года.
Источник: The Athletic
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12
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|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
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|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|00:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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