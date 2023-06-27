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Сегодня, 13:36

«Бавария» сделала официальное предложение по Кейну в размере 70 миллионов евро

Виталий Косик
Корреспондент
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Гарри Кейн.
Фото Global Look Press

«Бавария» предложила «Тоттенхэму» за нападающего Гарри Кейна 70 миллионов евро, сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы провели позитивные переговоры с окружением форварда и сделали его приоритетной целью на летнее трансферное окно.

Контракт английского нападающего с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне 29-летний Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, записав на свой счет 30 голов в 38 встречах.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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