«Бавария» сделала официальное предложение по Кейну в размере 70 миллионов евро

«Бавария» предложила «Тоттенхэму» за нападающего Гарри Кейна 70 миллионов евро, сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы провели позитивные переговоры с окружением форварда и сделали его приоритетной целью на летнее трансферное окно.

Контракт английского нападающего с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024 года.

В прошлом сезоне 29-летний Кейн стал вторым бомбардиром АПЛ, записав на свой счет 30 голов в 38 встречах.