Клопп оценил шансы «Ливерпуля» на завоевание четырех трофеев в нынешнем сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах команды на завоевание четырех трофеев в сезоне-2021/22.

«Мы не ожидали, что окажемся в такой ситуации, — приводит слова Клоппа Sky Sports. — Но нам это нравится. Мы играем почти без остановки, и это невероятно сложно«.

По словам тренера, в «Ливерпуле» понимают, что пока ничего не достигли в нынешнем сезоне.

«Мы выиграли один турнир, это здорово, но впереди еще три. Я не ожидал, что так будет, но знал, что будет лучше, чем в прошлом сезоне», — сказал он.

Напомним, что мерсисайдцы выиграли Кубок английской лиги и претендуют на титулы в английской премьер-лиге (АПЛ), Кубке Англии и Лиге чемпионов.