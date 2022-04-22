Гвардиола оценил физическую готовность защитников «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о физической готовности защитников клуба к решающим матчам сезона в чемпионате Англии и Лиге чемпионов.

«Уокеру становится лучше, но мы подождем до завтра, чтобы оценить его состояние. Стоунз все еще испытывает дискомфорт. Аке осмотрят завтра.

Мы, как и «Ливерпуль», не можем терять очки. Игроки понимают это, потому что сталкивались с этим и раньше. У нас был финал в матче с «Брайтоном». Завтра нам тоже предстоит финал. После этого нас ожидает матч против «Реала» в Лиге чемпионов. Потом — «Лидс». Нужно быть свежими, расслабленными и готовыми к каждой игре», — цитирует Гвардиолу AS.

Помимо травмированных, первый матч полуфинала Лиги чемпионов против «Реала» из-за перебора желтых карточек пропустит Канселу.

23 апреля «Манчестер Сити» сыграет против «Уотфорда» в 34 туре чемпионата Англии. Через три дня, 26 апреля «горожанам» предстоит встретиться с «Реалом» в ? финала Лиги чемпионов.