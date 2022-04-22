«МЮ» хочет приобрести центрального защитника, двух центральных полузащитников и двух нападающих летом

«Манчестер Юнайтед» планирует серьезные изменения в составе, сообщает Sky Sports.

По информации источника, манкунианцы хотят приобрести центрального защитника, двух центральных полузащитников, а также двух нападающих во время летнего трансферного окна.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» также рассматривает возможность подписания вратаря и крайних защитников. При этом усиление этих позиций не является приоритетом клуба.

Вчера, 21 апреля, «МЮ» объявил о подписании контракта с Эриком тен Хагом. Соглашение с тренером рассчитано до лета 2025 года с возможностью продления еще на сезон. 52-летний нидерландец возглавит английский клуб по окончании сезона-2021/22 при условии наличия рабочей визы.