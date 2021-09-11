ФИФА сняла запрет на участие игроков из Южной Америки в ближайших матчах АПЛ
ФИФА на своем официальном сайте выступила с заявлением по поводу запрета футболистам из Южной Америки выступать в ближайших матчах чемпионата Англии.
В нем говорится, что ассоциации футбола Южной Америки (в частности Бразилии, Чили, Мексики и Парагвая) полностью отказываются от своих претензий, что позволит игрокам принять участие в матчах АПЛ.
Напомним, ранее ФИФА запретила нескольким футболистам играть в чемпионате Англии в течение пяти дней.
Это было связано с тем, что клубы английской премьер-лиги отказались отпускать своих футболистов в сборные других континентов. Причина в том, что правительство Великобритании внесло в красную зону коронавирусных ограничений все страны Южной Америки.
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