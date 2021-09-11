Малком и Клаудиньо смогут сыграть за «Зенит» в матчах с «Ахматом» и «Челси»

Нападающий «Зенита» Малком и полузащитник команды Клаудиньо смогут сыграть в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата», а также во встрече группового турнира Лиги чемпионов против «Челси». Об этом сообщил журналист Фабио Алехо в Twitter.

Как отмечается, Бразильская конфедерация футбола (CBF) отказалась от своего запрета не только в отношении английских клубов, но и российских.

Напомним, ранее ФИФА по просьбе CBF запретила восьми бразильским футболистам играть в чемпионате Англии в течение пяти дней. Также санкции ФИФА подверглись и бразильцы, выступающие в России.

Это было связано с тем, что клубы английской премьер-лиги отказались отпускать своих футболистов в сборные других континентов. Причина в том, что правительство Великобритании внесло в красную зону коронавирусных ограничений все страны Южной Америки.

«Зенит» же отпустил своих игроков в сборные, однако отозвал их обратно, так как они не успевали пройти десятидневный карантин до клубных матчей.

Матч «Зенит» — «Ахмат» пройдет сегодня, 11 сентября, в Санкт-Петербурге (начало — в 16.30 мск). Встреча «Челси» — «Зенит» состоится в Лондоне 14 сентября (начало — в 22.00 мск).