Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Малком и Клаудиньо смогут сыграть за «Зенит» в матчах с «Ахматом» и «Челси»

09:04
Малком и Клаудиньо. Фото ФК «Зенит»
Малком и Клаудиньо. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Нападающий «Зенита» Малком и полузащитник команды Клаудиньо смогут сыграть в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата», а также во встрече группового турнира Лиги чемпионов против «Челси». Об этом сообщил журналист Фабио Алехо в Twitter.

Клаудиньо и&nbsp;Малком.«Зенит» — жертва ФИФА. Почему Клаудиньо и Малкому запретили сыграть с «Ахматом» и «Челси»

Как отмечается, Бразильская конфедерация футбола (CBF) отказалась от своего запрета не только в отношении английских клубов, но и российских.

Напомним, ранее ФИФА по просьбе CBF запретила восьми бразильским футболистам играть в чемпионате Англии в течение пяти дней. Также санкции ФИФА подверглись и бразильцы, выступающие в России.

Это было связано с тем, что клубы английской премьер-лиги отказались отпускать своих футболистов в сборные других континентов. Причина в том, что правительство Великобритании внесло в красную зону коронавирусных ограничений все страны Южной Америки.

«Зенит» же отпустил своих игроков в сборные, однако отозвал их обратно, так как они не успевали пройти десятидневный карантин до клубных матчей.

Матч «Зенит» — «Ахмат» пройдет сегодня, 11 сентября, в Санкт-Петербурге (начало — в 16.30 мск). Встреча «Челси» — «Зенит» состоится в Лондоне 14 сентября (начало — в 22.00 мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Ахмат

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Упражнения на спину. Как укрепить спину дома
Загитова будет ведущей вместе с Медведевой, а для Соловьева нашли новую Бузову? Чем удивит новый «Ледниковый период»
Падение в пропасть. Российскому игроку прочили яркое будущее в НХЛ, а теперь в 25 лет он никому не нужен
У Медведева третий финал «Большого шлема» и второй на US Open. Сможет на этот раз обыграть Джоковича?
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
13
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 7-й тур: расписание и результаты матчей, даты и время начала, новости и обзоры игр