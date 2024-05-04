«Арсенал» разгромил «Борнмут» в домашнем матче

«Арсенал» дома одержал победу над «Борнмутом» в матче 36-го тура чемпионата Англии — 3:0.

На 45-й минуте встречи гол с пенальти забил Букайо Сака. На 70-й минуте Леандро Троссард удвоил преимущество хозяев. В добавленное время забитым мячом отметился Деклан Райс.

Гол форварда гостей Антуана Семеньо на 73-й минуте не был зассчитан из-за офсайда.

«Арсенал» набрал 83 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. Идущий на второй позиции «Манчестер Сити» уступает лондонскому клубу 4 очка, однако у горожан еще два матча в запасе. У располагающегося на третьей строчке «Ливерпуля» 75 баллов и одна игра в запасе.

В следующем туре команда Микеля Артеты сыграет против «Манчестер Юнайтед». «Борнмут», который с 48 очками идет на 10-м месте в чемпионате, встретится с «Брентфордом».