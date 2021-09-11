АПЛ, четвертый тур: расписание и результаты матчей
11 сентября, суббота
Кристал Пэлас — Тоттенхэм. 14:30
Арсенал — Норвич. 17:00
Брентфорд — Брайтон. 17:00
Лестер — Манчестер Сити. 17:00
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл. 17:00
Саутгемптон — Вест Хэм. 17:00
Уотфорд — Вулверхэмптон.17:00
Челси — Астон Вилла. 19:30
12 сентября, воскресенье
Лидс — Ливерпуль. 18:30
13 сентября, понедельник
Эвертон — Бернли. 22:00
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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