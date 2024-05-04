Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:15

«Арсенал» — «Борнмут»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Арсенал» и «Борнмут» сыграют в матче 36-го тура АПЛ 4 мая
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист «Арсенала» Букайо Сака.
Букайо Сака.
Фото Reuters

«Арсенал» и «Борнмут» встретятся в матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу 4 мая, в субботу. Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Начало — в 14.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры «Арсенал» — «Борнмут» будет доступна в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько вариантов для просмотра — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

Следите за ключевыми событиями противостояния 36-го тура АПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Арсенал» с главным тренером Микелем Артетой лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 80 очками. «Борнмут» под руководством Андони Ираолы набрал 48 баллов и идет на десятой строчке в АПЛ.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Борнмут
0
Читайте также
Митрофанов рассказал об отношениях РФС с ФИФА
В День Победы в Москве пройдут праздничные концерты на разных площадках города
Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом
Размер имеет значение. Футболист Дзюба, теннисист Медведев, хоккеист Федотов и другие гиганты большого спорта
В Южном военном округе сообщили о продолжении поисков срочников в Черном море
Шурыгина прокомментировала сообщения о ее задержании в Москве
Популярное видео
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артета надеется, что «Манчестер Сити» потеряет очки в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 35 25 5 5 85-28 80
2
 Ман. Сити 34 24 7 3 82-32 79
3
 Ливерпуль 35 22 9 4 77-36 75
4
 Астон Вилла 35 20 7 8 73-52 67
5
 Тоттенхэм 34 18 6 10 67-54 60
6
 МЮ 34 16 6 12 52-51 54
7
 Ньюкасл 34 16 5 13 74-55 53
8
 Челси 34 14 9 11 65-59 51
9
 Вест Хэм 35 13 10 12 56-65 49
10
 Борнмут 35 13 9 13 52-60 48
11
 Вулверхэмптон 35 13 7 15 48-55 46
12
 Брайтон 34 11 11 12 52-57 44
13
 Фулхэм 35 12 7 16 51-55 43
14
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 45-57 40
15
 Эвертон 36 12 9 15 38-49 39
16
 Брентфорд 35 9 8 18 52-60 35
17
 Нот. Форест 35 7 9 19 42-62 26
18
 Лутон Таун 36 6 8 22 49-78 26
19
 Бернли 35 5 9 21 38-70 24
20
 Шеффилд Юн. 35 3 7 25 34-97 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.05 22:00
Лутон Таун – Эвертон
 1 : 1
4.05 14:30
Арсенал – Борнмут
 - : -
4.05 17:00
Брентфорд – Фулхэм
 - : -
4.05 17:00
Бернли – Ньюкасл
 - : -
4.05 17:00
Шеффилд Юн. – Нот. Форест
 - : -
4.05 19:30
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 - : -
5.05 16:00
Брайтон – Астон Вилла
 - : -
5.05 16:00
Челси – Вест Хэм
 - : -
5.05 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
6.05 22:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 26 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 30 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости