Защитник «Вильярреала» Торрес назвал свой гол в ответном матче с «Ювентусом» самым важным в карьере

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес прокомментировал победу над «Ювентусом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это самый важный гол в моей карьере. Мы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, и я счастлив, потому что мы заслужили это», — приводит AS слова Торреса.

Торрес забил второй гол в ответной игре с «Ювентусом». «Вильярреал» обыграл туринцев по сумме двух встреч со счетом 4:1.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов состоится завтра, 18 марта.