«Ньюкасл» готов заплатить 14 миллионов евро за защитника «Борнмута» Келли

«Ньюкасл» готовит предложение в размере 14 миллионов евро за защитника «Борнмута» Ллойда Келли.

Daily Express сообщает, что клуб хочет летом укрепить оборону и надеется воссоединить Келли с бывшим главным тренером «Борнмута» Эдди Хау. Специалист возглавлял «Борнмут» с 2008 по 2011 и с 2012 по 2020 год.

Келли выступает за английский клуб с 2019 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний защитник сыграл за «Борнмут» 31 матч в чемпионшипе, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Команда занимает второе место во втором английском дивизионе, набрав 69 очков в 39 матчах.