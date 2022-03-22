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Сегодня, 09:07

«Ньюкасл» готов заплатить 14 миллионов евро за защитника «Борнмута» Келли

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ньюкасл» готовит предложение в размере 14 миллионов евро за защитника «Борнмута» Ллойда Келли.

Daily Express сообщает, что клуб хочет летом укрепить оборону и надеется воссоединить Келли с бывшим главным тренером «Борнмута» Эдди Хау. Специалист возглавлял «Борнмут» с 2008 по 2011 и с 2012 по 2020 год.

Келли выступает за английский клуб с 2019 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний защитник сыграл за «Борнмут» 31 матч в чемпионшипе, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Команда занимает второе место во втором английском дивизионе, набрав 69 очков в 39 матчах.

Источник: https://www.goal.com/en-gb/news/live/transfer-news-and-rumours-live/express.co.uk/sport/football/1584132/Newcastle-transfer-news-12m-Lloyd-Kelly-Bournemouth-Eddie-Howe-Premier-League-gossip
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 - : -
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Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
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12.01 22:45
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