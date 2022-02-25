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Кин: «Манчестер Юнайтед» стоит назначить главным тренером Симеоне»

Кин предложил «Манчестер Юнайтед» назначить главным тренером Симеоне
Карен Саркисян
Корреспондент

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин предложил клубу пригласить главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

«Манчестер Юнайтед» стоит назначить главным тренером Симеоне, — приводит слова Кина The Mirror. — У него подходящий характер. Сейчас у Симеоне тяжелый период в «Атлетико». Возможно, путь Диего в мадридском лубе подходит к концу. Зовите его, это большая личность. Он творил великие дела. Может этот вариант мог бы сработать».

51-летний аргентинец тренирует «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб дважды выигрывал ла лигу, по одному разу — Кубок и Суперкубок Испании, а также дважды становился победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.

Нынешнем главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Ральф Рангник.

Источник: https://www.mirror.co.uk/sport/football/manutd-news-manager-exclusive-keane-26318319
Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
Ральф Рангник
Рой Кин
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 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
5
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
6
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
7
 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
8
 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
9
 Сельта 25 8 8 9 29-26 32
10
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 25 7 9 9 37-42 30
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 25 2 9 14 25-51 15
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38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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Барселона – Р. Вальекано
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