Кин: «Манчестер Юнайтед» стоит назначить главным тренером Симеоне»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин предложил клубу пригласить главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

«Манчестер Юнайтед» стоит назначить главным тренером Симеоне, — приводит слова Кина The Mirror. — У него подходящий характер. Сейчас у Симеоне тяжелый период в «Атлетико». Возможно, путь Диего в мадридском лубе подходит к концу. Зовите его, это большая личность. Он творил великие дела. Может этот вариант мог бы сработать».

51-летний аргентинец тренирует «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством мадридский клуб дважды выигрывал ла лигу, по одному разу — Кубок и Суперкубок Испании, а также дважды становился победителем Лиги Европы и обладателем Суперкубка УЕФА.

Нынешнем главным тренером «Манчестер Юнайтед» является Ральф Рангник.