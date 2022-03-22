Британский консорциум предложил за «Челси» более 3 миллиардов фунтов

Британский консорциум готов купить «Челси» более чем за 3 миллиарда фунтов

Британский консорциум включился в борьбу за покупку «Челси», сообщает Bloomberg.

По информации источника, объединение во главе с лондонским инвестиционным фондом Centricus предложило за «Челси» более 3 миллиардов фунтов.

Отмечается, что в консорциум также входят инвестиционный фонд Cheyne Capital и венчурная компания Talis Capital, готовые инвестировать в лондонский клуб после его покупки.

Ранее сообщалось, что несколько претендентов на покупку «Челси» могут сформировать единый консорциум для осуществления сделки.