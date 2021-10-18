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Тур чудес и камбэков. «Зенит» проиграл в Туле, «Спартак» и «Динамо» дали огня в Тушине, «Сочи» уже второй, ЦСКА — в топ-4

Константин Алексеев
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Сегодня, 09:00
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Чемпион дает шанс конкурентам.
16&nbsp;октября. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Гол Артема Дзюбы (№ 22) не&nbsp;спас питерцев от&nbsp;поражения. «Зенит» валится перед «Юве» и «Спартаком». В Туле не спас даже гол Дзюбы

Тур потерь у фаворитов, огненных камбэков и закручивающейся интриги.

Как в первом субботнем матче положил начало своим поражением «Зенит», так пошло и дальше. Туляки мужественно отбивались, забивали, снова отбивались, но пропустили от Дзюбы на 88-й минуте. Дожмет чемпион? Только этот вопрос висел в воздухе, когда Кангва пальнул из-за штрафной, — и вот вам 2:1. Так родилась вторая подряд неудача питерцев, которых все уже были готовы короновать.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

На этом чудеса не закончились. «Рубин» обыгрывает дома 2:0 «Локомотив» в первой встрече для нового тренера железнодорожников Маркуса Гисдоля. Проваленный дебют? На последних секундах добавленного времени казанцы, получив стандарт, привозят себе атаку — ее завершил точным ударом Жемалетдинов. Глупость одних — счастье для других. Особенно для немца, отскочившего каким-то чудом.

А столичное дерби на «Открытие Банк Арене»? Где команды для пущего огня устроили стычку «стенка на стенку», бело-голубые к 87-й минуте вели в счете с тем же счетом 2:0, что и «Рубин», и уже, похоже, представляли, как празднуют победу, но не тут-то было. Не пошло у опытных Ларссона, Бакаева, Соболева, зато вышли молодые Игнатов с Ломовицким и перевернули игру. А забили центральные защитники — Джикия и Жиго. Как у сборной России в Словении совсем недавно.

16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Георгий Джикия празднует гол.
16&nbsp;октября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. 87-я минута. Спартаковец Георгий Джикия отыгрывает один мяч. Тюкавин дал — Тюкавин взял. «Динамо» в огненном дерби упустило победу в добавленное время

Неожиданно оступился «Краснодар» в домашней игре с аутсайдером «Уфой», в составе которой свой девятый мяч забил лидер среди бомбардиров РПЛ Агаларов. Правда, еще в первом тайме ему из-за травмы пришлось покинуть поле на электромобиле.

«Быки» упустили шанс ворваться в тройку, но потеряли очки почти все фавориты. «Зенит», «Динамо», «Локо», «Спартак»...

Так что главными победителями 11-го тура стали «Сочи» и ЦСКА. Команда Федотова уже вторая, наступая на пятки питерцам, а Березуцкого — третья на пару с «Динамо».

Уже в следующем туре «Зенит» примет «Спартак», а «Локомотив» — «Сочи». Ждем не меньшего драйва.

Зенит — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры