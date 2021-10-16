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«Зенит» валится перед «Юве» и «Спартаком». В Туле не спас даже гол Дзюбы

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 16:30
Тула
16 октября. Тула. «Арсенал» — «Зенит» — 2:1. Гол Артема Дзюбы (№ 22) не спас питерцев от поражения. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
16 октября. Тула. «Арсенал» — «Зенит» — 2:1. Гол Артема Дзюбы (№ 22) не спас питерцев от поражения. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:
Сенсационное поражение чемпиона от «Арсенала».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур
«Арсенал» (Тула) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0)
Голы: Давиташвили, 53 (1:0). Дзюба, 88 (1:1). К.Кангва, 90 (2:1).
«Арсенал» (Тула): Коченков, Смольников, Беляев, Радакович, Степанов, Ткачев (Суханов, 76), Чаушич, Хлусевич (Гулиев, 76), Давиташвили (Бьорнстрем, 90+2), К.Кангва, Марков (Луценко, 56).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Крицюк, Ловрен, Чистяков, Дуглас Сантос, Круговой, Ерохин (Караваев, 72), Сутормин (Мостовой, 73), Кузяев (Клаудиньо, 46), Вендел, Дзюба, Малком.
Предупреждения: Кузяев, 21. Марков, 40. Хлусевич, 62. Луценко, 74. Коченков, 81. К.Кангва, 90+4.
Судьи: Кукуян (Сочи). Мухтаров (Петрозаводск), Хатуев (Грозный).
ВАР: Жабченко (Краснодар). Лунев (Новосибирск).
16 октября. Тула. Стадион «Арсенал».

«Зенит» обычно с надрывом возвращается после паузы на международные матчи. Что логично: сине-бело-голубые делегируют в сборные не меньше десятка футболистов, и возвращаются все в разной форме и в разное время. Месяц назад все усложнялось еще и логистическими проблемами с южноамериканцами, а также всевозможными трудностями перед матчем с «Челси».

На этот раз Малком и Клаудиньо даже не улетали в Бразилию, а Барриос прибыл в Тулу, не заезжая в Санкт-Петербург. В стартовый состав колумбиец, конечно, не попал, но разминался без ограничений вместе с запасными. Хотя всего за 36 часов до начала матча в Туле Барриос играл за Колумбию с Эквадором.

А вот Ракицкий в гости к «Арсеналу» не прилетел — он получил небольшое повреждение и может пропустить встречу с «Ювентусом». Для Сергея Семака это существенная проблема, потому что других левоногих центральных защитников в основной обойме нет (19-летний Хотулев все-таки играет крайне редко). А новая схема подразумевает именно левшу в основе.

Сергей Семак. Нынешний «Зенит» — лучший в эпоху Семака. Что в нем изменилось?

Без Ракицкого Семак вполне мог перестроиться на базовую схему прошлого года — 4-4-2. И основной состав легко укладывался в этот блок — Ерохин стал бы вторым форвардом, а Круговой перешел бы на левый фланг полузащиты (Данил играл там на сборах). Однако Семак остался верен расстановке 3-4-2-1, с которой он победил «Рубин», «Крылья Советов» и «Мальме». Только в центр обороны вместо Ракицкого переместился левша Дуглас Сантос, а выздоровевший Ловрен занял место Барриоса и вернул себе капитанскую повязку.

У «Зенита» впереди тяжелейший календарь: «Ювентус», «Спартак», «Динамо», снова «Ювентус». А в предыдущем туре петербуржцы впервые уступили в этом чемпионате. Так что «Зениту» и для реабилитации, и для разгона требовались три очка в Туле — желательно малой кровью.

Ожидания не совпали с реальностью. Миодраг Божович даже перед своими болельщиками не постеснялся «припарковать автобус» с очень низкой линией обороны. Более того, в перерыве матча Дзюба отметил, что на стадионе не полили поле и мяч заметно дробит. Это усложняло возможность играть в комбинационный футбол, который в начале сезона стал проявляться в «Зените».

Не получилось у Семака обойтись и без потерь. Еще в первом тайме желтую карточку получил Кузяев, из-за которой он пропустит матч со «Спартаком». В перерыве Семак разменял Далера на Клаудиньо.

«Зениту» действительно было сложно контролировать мяч низом и проходить плотную оборону хозяев. Тем более без Ракицкого, чьи длинные передачи нередко спасали «Зенит» при Семаке. И если в первом тайме гости еще пытались строить игру короткими пасами, то после перерыва все изменилось.

Конечно, повлиял пропущенный гол — Зурико реализовал одну из редких контратак «Арсенала». После этого Божовичу вообще не было смысла держать кого-то впереди, а «Зенит» перешел на навесы. Даже низкорослый Малком пытался ловить верховые мячи, а в одном из моментов на позиции центрфорварда внезапно оказался Караваев — и не реализовал убойный момент.

Давление «Зенита» все-таки сыграло свою роль — Дзюба замкнул навес Малкома, забил сотый гол за «Зенит», а заодно повторил рекорд Олега Веретенникова по числу голов в чемпионатах России.

Но команда Семака не спаслась. Логично было бы предположить, что после гола Дзюбы последует навал лидеров РПЛ, но вместо этого Кангва решился на дальний удар и смастерил один из красивейших голов осени. Стадион был в экстазе — после пропущенного мяча «Арсенал» все-таки вырвал победу в концовке, и от этого эмоции гораздо сильнее.

Для туляков это невероятно важный успех, а «Зенит» перед сложным отрезком оказался в тяжелой ситуации — к матчу с «Ювентусом» команда Семака подходит с двумя поражениями в двух встречах.

Арсенал Т — Зенит

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Динамо

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры