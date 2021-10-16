Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил свое мнение о неудаче чемпиона России в матче с «Арсеналом» (1:2).

— Нужно прежде всего говорить об индивидуальных ошибках питерцев. Ну какой брак у Ерохина! Как он не забивал из таких позиций? Огромная погрешность... Раньше Александр компенсировал свои недостатки реализацией. А сегодня и этого не было, — говорит Орлов. — Так нельзя! Ты же выступаешь за «Зенит», где же твое мастерство?

Идем дальше. Сутормин, который считается одним из героев новой сборной. Но как человек упустил Давиташвили? Почему оказался у него за спиной? Грубейший позиционный просчет. Алексей неплох в атаке. Но в обороне... Не умеет мяч отбирать, занимает не ту позицию. Сейчас это и проявилось. Между защитником и нападающим должен быть зазор метра полтора. А в ситуации с голом — полнейшая беспечность!

И, наконец, возьмем победный мяч туляков. Виноват Ловрен, который не встретил сначала Кангва. Вы можете объяснить, что хорват делал в том эпизоде? Это совсем не тот футболист, который приезжал в «Зенит». Когда Кангва на него пошел, Деян стоял как неопытный юноша. Две ноги — параллельно штангам своих ворот! Соперник просто прокинул мяч и убежал. Ну неужели Ловрен с его опытом не знает, что нужно находиться в пол-оборота к форварду? Зенитовец решил просто ногу подставить... Что это такое? Хорват же вышел с капитанской повязкой! Что он там о себе думает?! На мой взгляд, Ловрен очень сильно сдал. Пока еще не деградировал, но уже почти...

Более того — я порой читаю его высказывания и поражаюсь! Парень считает, что все делает на поле правильно. Ну ничего себе — «правильно»! Какие ошибки! А самое главное — не инициативен, не подключается вперед, не вступает в единоборства. Сегодняшний матч — серьезное предупреждение всему клубу. А нужен ли такой футболист «Зениту»?! Питерцам же играть с «Ювентусом». Как Ловрен мог все растерять?

Моментов у питерцев хватало. Как Караваев не забил во втором тайме после заброса Клаудиньо? Это была типичная встреча лидера с аутсайдером. Тула стояла у своих ворот и использовала шансы.

Дзюба? В последнее время про него очень много говорят. Но Артем свое дело делает. Забил очередной гол, несмотря на довольно плотную опеку. Но нужно, чтобы и остальные подключались. Малкому следовало забить хотя бы один мяч. Да и порой передачи у него неточны. Питерцы действовали с преимуществом, но... Не выполнили свои непосредственные функции. Индивидуальные ошибки. С выходом на замену Клаудиньо качество повысилось. Он сейчас явный лидер команды.