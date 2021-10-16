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«А нужен ли такой Ловрен «Зениту»?! Как же он сдал...» Орлов — о поражении команды Сергея Семака в Туле

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
16 октября, 17:00
16 октября. Тула. «Арсенал» — «Зенит» — 2:1. Деян Ловрен. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
16 октября. Тула. «Арсенал» — «Зенит» — 2:1. Деян Ловрен. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил свое мнение о неудаче чемпиона России в матче с «Арсеналом» (1:2).
Арсенал Т — Зенит
16&nbsp;октября. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Гол Артема Дзюбы (№ 22) не&nbsp;спас питерцев от&nbsp;поражения. «Зенит» валится перед «Юве» и «Спартаком». В Туле не спас даже гол Дзюбы

— Нужно прежде всего говорить об индивидуальных ошибках питерцев. Ну какой брак у Ерохина! Как он не забивал из таких позиций? Огромная погрешность... Раньше Александр компенсировал свои недостатки реализацией. А сегодня и этого не было, — говорит Орлов. — Так нельзя! Ты же выступаешь за «Зенит», где же твое мастерство?

Идем дальше. Сутормин, который считается одним из героев новой сборной. Но как человек упустил Давиташвили? Почему оказался у него за спиной? Грубейший позиционный просчет. Алексей неплох в атаке. Но в обороне... Не умеет мяч отбирать, занимает не ту позицию. Сейчас это и проявилось. Между защитником и нападающим должен быть зазор метра полтора. А в ситуации с голом — полнейшая беспечность!

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

И, наконец, возьмем победный мяч туляков. Виноват Ловрен, который не встретил сначала Кангва. Вы можете объяснить, что хорват делал в том эпизоде? Это совсем не тот футболист, который приезжал в «Зенит». Когда Кангва на него пошел, Деян стоял как неопытный юноша. Две ноги — параллельно штангам своих ворот! Соперник просто прокинул мяч и убежал. Ну неужели Ловрен с его опытом не знает, что нужно находиться в пол-оборота к форварду? Зенитовец решил просто ногу подставить... Что это такое? Хорват же вышел с капитанской повязкой! Что он там о себе думает?! На мой взгляд, Ловрен очень сильно сдал. Пока еще не деградировал, но уже почти...

Более того — я порой читаю его высказывания и поражаюсь! Парень считает, что все делает на поле правильно. Ну ничего себе — «правильно»! Какие ошибки! А самое главное — не инициативен, не подключается вперед, не вступает в единоборства. Сегодняшний матч — серьезное предупреждение всему клубу. А нужен ли такой футболист «Зениту»?! Питерцам же играть с «Ювентусом». Как Ловрен мог все растерять?

Моментов у питерцев хватало. Как Караваев не забил во втором тайме после заброса Клаудиньо? Это была типичная встреча лидера с аутсайдером. Тула стояла у своих ворот и использовала шансы.

Дзюба? В последнее время про него очень много говорят. Но Артем свое дело делает. Забил очередной гол, несмотря на довольно плотную опеку. Но нужно, чтобы и остальные подключались. Малкому следовало забить хотя бы один мяч. Да и порой передачи у него неточны. Питерцы действовали с преимуществом, но... Не выполнили свои непосредственные функции. Индивидуальные ошибки. С выходом на замену Клаудиньо качество повысилось. Он сейчас явный лидер команды.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
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Барселона
Валенсия

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ТБ 2.5

22%

1.69

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