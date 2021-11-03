После поражения в Турине (2:4) сине-бело-голубые почти лишились шансов на выход плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа H. 4-й тур

«Ювентус» (Италия) — «Зенит» (Россия) — 4:2 (1:1)

Голы: Дибала, 11 (1:0). Бонуччи, 26 — в свои ворота (1:1). Дибала, 58 — с пенальти (2:1). Кьеза, 74 (3:1). Мората, 82 (4:1). Азмун, 90+2 (4:2).

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, де Лигт, Бонуччи (Ругани, 85), Алекс Сандру, Кьеза, Локателли (Артур, 80), Маккенни, Бернардески (Рабьо, 80), Мората, Дибала (Кулушевски, 85).

«Зенит»: Крицюк, Ловрен, Чистяков, Сутормин, Караваев (Круговой, 58), Ракицкий (Ерохин, 74), Барриос, Мостовой (Малком, 58), Вендел (Кузнецов, 88), Азмун, Клаудиньо (Дзюба, 74).

Предупреждения: Ловрен, 55. Локателли, 68. Кулушевски, 89.

Судьи: Эрнандес-Эрнандес. Наранхо, Собрино (все — Испания).

ВАР: Мартинес Мунуэра. Де Бургос Бенгоэчеа (оба — Испания).

2 ноября. Турин. Стадион «Алльянц».

13 лет спустя

В сентябре 2008 года «Зенит» тоже играл в Турине против «Ювентуса». Тогда итальянский гранд представляли великие — Буффон, Трезеге, Недвед, Каморанези, Дель Пьеро... Последний и забил единственный гол после ошибки Малафеева. «Старая синьора» победила 1:0, но петербуржцев после финального свистка никто не критиковал, ведь это был их дебют в Лиге чемпионов.

Спустя 13 лет отношение к «Зениту» совсем другое — это регулярный участник турнира, действующий победитель и лидер премьер-лиги. Но к выездной встрече с «Юве» отношение сложилось примерно таким же, что и в 2008-м. Было ясно, что победа и даже ничья в Турине расценят как чудо, а за поражение никто камень в команду не кинет. К тому же, за полчаса до начала «Челси» взял три очка у «Мальме», а, значит, «Зенит» и при победе не вышел бы на второе место. Хотя мог бы гарантировать третье.

На предматчевой пресс-конференции я спросил у Сергея Семака о важности предстоящей игры. Он подтвердил мысль: «Поражение оставит нам только гипотетические шансы».

Без Малкома в основе

Семак намекнул и на то, что Малком выздоровел и готов выйти на поле. Вопрос был только в том, сколько способен выдержать бразилец. Сохранялась слабая надежда, что Малком выйдет в старте, однако он появился только во втором тайме. Семак выпустил в точности такой же состав, что громил «Динамо» в пятницу — 3-4-2-1 с правшой Караваевым на левом фланге.

Массимилиано Аллегри тоже не удивил — разве что Рабьо остался в запасе, но размен француза на Бернардески равноценен. С первых минут сыграл капитан Дибала, пропустивший матч в Санкт-Петербурге из-за травмы.

Давление гранда

Для «Ювентуса» вообще этот матч имел очень важное значение. Об этом на пресс-конференции говорил и Аллегри. Тренер отметил, что победа гарантирует «Юве» выход в плей-офф, а значит команда сможет сосредоточиться на серии А, где у туринцев все плохо. Плюс «Юве» уступил в двух последних матчах, так что требовалось реабилитироваться.

Аллегри после поражения от «Вероны» закрыл всю команду на базе, хотя в наше время такие вещи редко практикуются. Но, судя по стартовому отрезку, непопулярный метод тренера повлиял на «Ювентус». Такого жесткого давления «Зенит» не испытывал даже на «Стэмфорд Бридж». В первые 20 минут хозяева могли забить раза два-три. Дибала попал в штангу, Бернардески и Мората не реализовали по моменту. Счастье, что гол случился лишь один — тот же Дибала не оставил шансов Крицюку.

Автогол надежды

За «Зенит» в начале первого тайма становилось откровенно страшно. «Юве» за день до матча еще и праздновал 124-летие, так что оказался особенно заряжен на результат. Может быть, даже чересчур. Данило в начале чуть не забил в свои ворота, а Бонуччи на 26-й минуте все-таки сделал это. Забавно, что свою роль сыграла как раз правая нога Караваева, который с левого фланга и подал на голову итальянца.

Удивительно, но к середине первого тайма «Ювентус» смягчил хватку. Именно поэтому автогол и состоялся — у гостей появилось пространство, да и навесы пошли. В первые 20 минут сине-бело-голубые пытались выходить из обороны через короткий пас, что косвенно стало причиной шквала хозяйских атак.

Грустный финиш

Если первый тайм закончился с надеждой, то после перерыва «Ювентус» ее хладнокровно убил. А ассистировала итальянцам испанская бригада судей: в начале второго тайма главный арбитр назначил пенальти, и с первой попытки Дибала его не реализовал. Однако рефери увидел, что до удара в штрафную вбежали зенитовцы, и аргентинец со второй попытки пробил точно.

?? Дибала со второй попытки забил пенальти, 2:1



Сначала Пауло не реализовал удар с точки, но арбитр заметил, что игроки «Зенита» рано вбежали в штрафную, и заставил перебить. Лови скрин и суди сам ?



Второй раз аргентинец был точнее, дубль:https://t.co/UtyVIpDHss pic.twitter.com/euji9lwYaq — Матч ТВ (@MatchTV) November 2, 2021

В целом, второй тайм вышел во многом похожим на первый — «Ювентус» тоже скрутил гостей за 15-20 минут. Только в ответ туринцы ничего не получили. Хотя крохотный неплохой отрезок у «Зенита» был, когда Клаудиньо и Малком могли забить по мячу.

Вместо этого Кьеза сделал счет 3:1. А затем гости и вовсе едва не получили разгром — Мората убежал от защиты и Крицюка.

Семак пытался спасти игру. Последние 15 минут на поле провели и Азмун, и Дзюба, и Ерохин. А в конце вышел даже молодой Кузнецов — лишний индикатор того, что у чемпионов России нет скамейки. В итоге в добавленное время один мяч отыграл Азмун.

4:2 — это больно. Но такова реальность. «Зенит» сейчас может на отдельных отрезках оказывать грандам сопротивление, но все равно проигрывает. Плей-офф Лиги чемпионов у невской команды, скорее всего, не будет, но хотя бы велики шансы на Лигу Европы. Следующая встреча с «Мальме» — ключевая.