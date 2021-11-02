Но «Зениту» перед матчем с «Ювентусом» не надо обольщаться.

Да, у Сергея Семака феерические 11:2 по итогам двух российских класико против Москвы, а у Массимилиано Аллегри — унылые 2:4 после двух встреч со скромными «Сассуоло» и «Вероной». Да, «Зенит» сейчас безусловный лидер РПЛ, а «Ювентус» — середняк серии А, что признает сам Аллегри. Да, в питерской команде сейчас, похоже, классная атмосфера, а тренер «Старой синьоры» закрыл свой поплывший коллектив на сбор до субботы (что для Апеннин из ряда вон) и даже вызвал в расположение клуба психолога — хорошо, что не психотерапевта.

Холл гостиницы, где живут футболисты «Ювентуса». Фото Георгий Кудинов

Все так. Но! Нет повода считать, что «Зенит» обязан побеждать в гостях «Ювентус». Чемпионат Италии как был, так и остается на голову выше РПЛ по многим показателям, так что даже наш явный лидер последних сезонов отнюдь не фаворит в игре с 11-м на сегодня в своей лиге соперником.

Тем более, этому «середняку» сейчас нужна именно приличная психологическая встряска: «Зениту» в Турине придется крайне сложно. Зато интересно! Побеждать россияне, повторю, вовсе не обязаны, но попытаться-то точно можно. Если не теперь наглеть, то когда еще?!

Холл гостиницы, где живут футболисты «Ювентуса». Фото Георгий Кудинов

При этом наглеть — не означает бросаться с шашками наголо на кризисный «Ювентус», который как раз и ждет возможности огрызаться на контратаках, ведь с созидательной игрой в позиционном нападении дела обстоят плохо. Наглеть — значит грамотно, с позиции силы и здоровой уверенности в себе выстроить футбол против уязвимого оппонента, системно и упорно бить по слабым местам. Сергей Семак их точно знает. А команде нужно верить своему тренеру и верить в себя.

Жаль, конечно, что в Турине не выйдут на поле Далер Кузяев и Дуглас Сантос. Но вот Даниил Круговой и Малком наверняка способны увеличить глубину состава. А то глянул тут на днях на скамейку питерских запасных в матче против «Динамо», и подумалось: а «Зенит» точно выступает в Лиге чемпионов?

Таблички в номерах гостиницы, где живут футболисты «Ювентуса». Фото Георгий Кудинов

Чтобы двигаться дальше и выходить в Европе на иной уровень, сине-бело-голубым нужно прилично усиливаться. Согласен с экс-форвардом питерцев, «Спартака» и сборной России Дмитрием Радченко, который на прошлой неделе в моей программе на YouTube-канале «СЭ» сказал, что невский коллектив нуждается в трех-четырех серьезных приобретениях. Посмотрим, согласится ли зимой с Дмитрием руководство клуба из Санкт-Петербурга, а пока с нетерпением ждем сегодняшнего матча.

Ориентировочные составы команд по версии La Gazzetta dello Sport. Фото Георгий Кудинов

Крупные победы «Зенита» над «Спартаком «и «Динамо» никого в Италии не испугали, включая и сам «Ювентус». К нашему чемпионату отношение здесь либо безразличное, либо пренебрежительное. Недавняя победа красно-белых в Неаполе ничего в этом смысле не изменила. Не изменит и гипотетический успех сине-бело-голубых в Турине. Зато нам было бы приятно! Да и начинать восстанавливать престиж державы с чего-то ведь надо.

Может, постараетесь, ребята?