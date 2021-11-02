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Семак на коне. Аллегри — в огне

Георгий Кудинов
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Сегодня, 18:30
Турин
Сергей Семак и Массимилиано Аллегри. Холл гостиницы, где живут футболисты «Ювентуса». Фото Георгий Кудинов Холл гостиницы, где живут футболисты «Ювентуса». Фото Георгий Кудинов Таблички в номерах гостиницы, где живут футболисты «Ювентуса». Фото Георгий Кудинов Ориентировочные составы команд по версии La Gazzetta dello Sport. Фото Георгий Кудинов
Сергей Семак и Массимилиано Аллегри.
Теги:
Но «Зениту» перед матчем с «Ювентусом» не надо обольщаться.
Ювентус — Зенит
2&nbsp;ноября. Турин. Сергей Семак (справа). «Коронавируса в «Зените» нет. Мечтаем победить «Ювентус». Эксклюзивное интервью Сергея Семака

Да, у Сергея Семака феерические 11:2 по итогам двух российских класико против Москвы, а у Массимилиано Аллегри — унылые 2:4 после двух встреч со скромными «Сассуоло» и «Вероной». Да, «Зенит» сейчас безусловный лидер РПЛ, а «Ювентус» — середняк серии А, что признает сам Аллегри. Да, в питерской команде сейчас, похоже, классная атмосфера, а тренер «Старой синьоры» закрыл свой поплывший коллектив на сбор до субботы (что для Апеннин из ряда вон) и даже вызвал в расположение клуба психолога — хорошо, что не психотерапевта.

Холл гостиницы, где живут футболисты «Ювентуса». Фото Георгий Кудинов
Холл гостиницы, где живут футболисты «Ювентуса». Фото Георгий Кудинов
Алексей Сутормин, Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий (слева направо). Что с контрактами «Зенита»? Продлят ли Дзюбу, Азмуна, Ракицкого и других?

Все так. Но! Нет повода считать, что «Зенит» обязан побеждать в гостях «Ювентус». Чемпионат Италии как был, так и остается на голову выше РПЛ по многим показателям, так что даже наш явный лидер последних сезонов отнюдь не фаворит в игре с 11-м на сегодня в своей лиге соперником.

Тем более, этому «середняку» сейчас нужна именно приличная психологическая встряска: «Зениту» в Турине придется крайне сложно. Зато интересно! Побеждать россияне, повторю, вовсе не обязаны, но попытаться-то точно можно. Если не теперь наглеть, то когда еще?!

Холл гостиницы, где живут футболисты «Ювентуса». Фото Георгий Кудинов
Холл гостиницы, где живут футболисты «Ювентуса». Фото Георгий Кудинов

При этом наглеть — не означает бросаться с шашками наголо на кризисный «Ювентус», который как раз и ждет возможности огрызаться на контратаках, ведь с созидательной игрой в позиционном нападении дела обстоят плохо. Наглеть — значит грамотно, с позиции силы и здоровой уверенности в себе выстроить футбол против уязвимого оппонента, системно и упорно бить по слабым местам. Сергей Семак их точно знает. А команде нужно верить своему тренеру и верить в себя.

Жаль, конечно, что в Турине не выйдут на поле Далер Кузяев и Дуглас Сантос. Но вот Даниил Круговой и Малком наверняка способны увеличить глубину состава. А то глянул тут на днях на скамейку питерских запасных в матче против «Динамо», и подумалось: а «Зенит» точно выступает в Лиге чемпионов?

Таблички в номерах гостиницы, где живут футболисты «Ювентуса». Фото Георгий Кудинов
Таблички в номерах гостиницы, где живут футболисты «Ювентуса». Фото Георгий Кудинов

Чтобы двигаться дальше и выходить в Европе на иной уровень, сине-бело-голубым нужно прилично усиливаться. Согласен с экс-форвардом питерцев, «Спартака» и сборной России Дмитрием Радченко, который на прошлой неделе в моей программе на YouTube-канале «СЭ» сказал, что невский коллектив нуждается в трех-четырех серьезных приобретениях. Посмотрим, согласится ли зимой с Дмитрием руководство клуба из Санкт-Петербурга, а пока с нетерпением ждем сегодняшнего матча.

Ориентировочные составы команд по версии La Gazzetta dello Sport. Фото Георгий Кудинов
Ориентировочные составы команд по версии La Gazzetta dello Sport. Фото Георгий Кудинов

Крупные победы «Зенита» над «Спартаком «и «Динамо» никого в Италии не испугали, включая и сам «Ювентус». К нашему чемпионату отношение здесь либо безразличное, либо пренебрежительное. Недавняя победа красно-белых в Неаполе ничего в этом смысле не изменила. Не изменит и гипотетический успех сине-бело-голубых в Турине. Зато нам было бы приятно! Да и начинать восстанавливать престиж державы с чего-то ведь надо.

Может, постараетесь, ребята?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус
Зенит

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта
Манчестер Юнайтед

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70

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Георгий Кудинов все материалы автора

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