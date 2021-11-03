Пресс-конференция главного тренера «Зенита».

— Более сильная команда победила, — сказал после матча с «Ювентусом» главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — «Ювентус» был сегодня быстрее, наносил много ударов, создавал моменты. А мы пассивно играли в обороне, позволяли сопернику спокойно контролировать матч, создавать моменты. Когда матч пошел на встречных курсах, разница стала ощутимой. Стали предоставлять соперникам пространство, обыгрываться. Дибала и Кьеза с их скоростью повлияли на игру.

— Какие ошибки предыдущего матча с «Юве» вы хотели исправить сейчас?

— В Петербурге игра была равной, мы немногое позволяли соперникам, но сегодня было иначе. Соперники после двух неудачных матчей пытались реабилитироваться, что и сделали. По скорости, по интенсивности, по качеству они нас переиграли.

— Почему вы заменили Ракицкого?

— В зависимости от ситуации мы перестраиваемся на четыре защитника, можем заменить кого-то из центральных. По многим причинам. В этот раз заменили Ярослава, а что будет в следующий раз — посмотрим.

— Остались только математические шансы на выход в плей-офф. Как вам качество игры в Лиге чемпионов?

— Если говорить об обороне, то мы стараемся действовать на контратаках — шансы есть, но не без доли везения. А в атаке с топ-клубами мы не можем играть с позиции силы. По поводу выступлений в еврокубках все тренеры говорят о проблемах, которые есть. Ждать чуда и прогресса в этом плане пока не приходится, к сожалению для нас.

— Вопрос по пенальти. Игроки «Зенита» не в первый раз вбегают в штрафную до удара. Это проблема?

— Это вопрос концентрации. В таких моментах эмоции преобладают, теряется концентрация по инерции. Незабитые пенальти случаются редко, но желание игроков помочь вратарю на случай отскока есть, эмоции перехлестывают.

— Можно ли сказать, что в какой-то степени отбирать очки у грандов и прогрессировать в Европе «Зениту» мешает отсутствие серьезной конкуренции в премьер-лиге? В РПЛ с вами почти всегда играют вторым номером, нет такого интенсивного высокого прессинга, то есть негде практиковаться.

— Понятно, что лакмусовая бумажка — результаты в Европе. Но дело не столько в уровне сопротивления, сколько в комплектовании команды. Для нас потеря двух игроков — критичная. Если в чемпионате мы можем справляться с потерей лидеров, то в Лиге чемпионов этого недостаточно. Здесь вопрос комплектации.

— «Зенит» в последний год часто критиковали за большое число длинных передач, но показалось, что особенно в первом тайме команда слишком часто выходила из обороны короткими передачами, и это не работало. Была ли установка играть именно в короткий пас?

— Конечно, мы стараемся всегда в матчах чемпионата и Лиги чемпионов выходить через короткие передачи. И где-то получается, а где-то нет. У нас были моменты, когда мы выходили из обороны. Были моменты, когда неправильно принимали решения. Все упирается в скорость работы с мячом, в скорость мышления — и в этих компонентах соперник был сильнее.

— Показалось, что Крицюк нервничал. А вам?

— Мне тоже показалось, что нервозность присутствовала не только у него, но и у других игроков. Мы ошибались в простых ситуациях. Скованность, напряжение — мне показалось, что было так.