Испанский арбитр Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес своеобразно дебютировал в Лиге чемпионов, назначив 11-метровый удар в ворота «Зенита» в матче с «Ювентусом», а потом потребовав его повторить. Оба решения впоследствии могут быть поддержаны шотландским инспектором Уильямом Янгом. Но оба они нефутбольные.

Сначала рефери зафиксировал фол Клаудиньо, который слегка коснулся ноги Федерико Кьезы, а тот решил не продолжать бег и упал. Помешал ли зенитовец сопернику, сбил ли его? Так сказать нельзя. Но его действие, к сожалению, дало повод итальянцу отреагировать таким образом, а судье указать на 11-метровую отметку.

Затем туринцы не смогли реализовать пенальти, но Деян Ловрен и особенно Вильмар Барриос снова дали повод испанцу применить свою власть. Оба формально нарушили правила игры, на соблюдении которых настаивал Эрнандес-Эрнандес. Судья внимательно следил за тем, чтобы игроки до удара не зашли в штрафную площадь. А Барриос начал нарушать положенное расстояние, забежав в «дугу», а затем и в штрафную.

«Ювентус» — «Зенит».

Возможно, другой западноевропейский арбитр, более опытный и авторитетный, повел бы себя иначе. И не повторил бы пенальти. Ведь ни Ловрен, ни Барриос никак не повлияли на игрока, выполнившего первый 11-метровый удар.

«Ювентус» — «Зенит».

Но формально это нарушение правил. И Эрнандес-Эрнандес был обязан его зафиксировать. Объяснение простое — он проводил первый матч. В такой ситуации не до вольностей.