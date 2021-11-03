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Судейство

«Ювентус» — «Зенит»: испанский арбитр дебютировал в Лиге чемпионов, назначив «левый» пенальти

00:39
«Ювентус» — «Зенит». «Ювентус» — «Зенит». «Ювентус» — «Зенит».
«Ювентус» — «Зенит».
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Испанский арбитр Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес своеобразно дебютировал в Лиге чемпионов, назначив 11-метровый удар в ворота «Зенита» в матче с «Ювентусом», а потом потребовав его повторить. Оба решения впоследствии могут быть поддержаны шотландским инспектором Уильямом Янгом. Но оба они нефутбольные.

Сначала рефери зафиксировал фол Клаудиньо, который слегка коснулся ноги Федерико Кьезы, а тот решил не продолжать бег и упал. Помешал ли зенитовец сопернику, сбил ли его? Так сказать нельзя. Но его действие, к сожалению, дало повод итальянцу отреагировать таким образом, а судье указать на 11-метровую отметку.

Затем туринцы не смогли реализовать пенальти, но Деян Ловрен и особенно Вильмар Барриос снова дали повод испанцу применить свою власть. Оба формально нарушили правила игры, на соблюдении которых настаивал Эрнандес-Эрнандес. Судья внимательно следил за тем, чтобы игроки до удара не зашли в штрафную площадь. А Барриос начал нарушать положенное расстояние, забежав в «дугу», а затем и в штрафную.

«Ювентус» — «Зенит».
«Ювентус» — «Зенит».

Возможно, другой западноевропейский арбитр, более опытный и авторитетный, повел бы себя иначе. И не повторил бы пенальти. Ведь ни Ловрен, ни Барриос никак не повлияли на игрока, выполнившего первый 11-метровый удар.

«Ювентус» — «Зенит».
«Ювентус» — «Зенит».

Но формально это нарушение правил. И Эрнандес-Эрнандес был обязан его зафиксировать. Объяснение простое — он проводил первый матч. В такой ситуации не до вольностей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

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Александр Бобров все материалы автора

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