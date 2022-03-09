В первой игре парижане обыграли мадридцев благодаря позднему голу Мбаппе. Сегодня кто-то из грандов покинет Лигу чемпионов.

100 миллионов евро?

Чем ближе конец сезона, тем напряженнее ситуация вокруг одной из главных звезд футбола. Контракт Кильяна Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» истекает летом, и его будущее все еще не определено. Претендентов на француза всегда хватало, но последние события указывают на то, что у него осталось лишь два пути — перейти в «Реал» или продолжить карьеру в Париже.

Всем известно, что патрон «королевского клуба» Флорентино Перес уже не первый год мечтает переманить Мбаппе в Мадрид. Его трансфер мог осуществиться еще полгода назад — Sky Sports сообщал, что в конце августа «Реал» увеличил предложение о покупке Кильяна до 220 миллионов евро, но «ПСЖ» отклонил даже его. При этом новости подавались так, что «Реал» все равно получит Мбаппе летом 2022-го, причем бесплатно.

Слухов на тему возможного трансфера форварда — тьма. Нет сомнений, что среди них есть и фейки, и вбросы от заинтересованных лиц. В феврале газета The Times писала, что «Реал» выдвинул Мбаппе что-то вроде ультиматума, и летом у француза будет последний шанс на переход. А за последнюю неделю мы видели сразу два фантастических слуха. Сперва сообщалось, что «ПСЖ» предлагает Мбаппе подъемные в 100 миллионов евро и контракт на 50 миллионов в год, а буквально во вторник The Independent увеличил ставки: якобы Париж готов дать звезде сразу 100 миллионов евро в год.

Важный матч

Гонка за Мбаппе в самом разгаре, и сегодняшний матч — ее важная часть. И нельзя предугадать, какой результат будет лучше для клубов с точки зрения трансфера. С одной стороны, выход в следующий раунд — мощный психологический импульс, который может повлиять на Мбаппе. С другой — «ПСЖ» может быть и невыгоден общий триумф в Лиге чемпионов — в этом случае Кильян может со спокойной душой покинуть Париж.

После первого матча, в котором Мбаппе соорудил гениальный победный гол в добавленное время, француза не стеснялись спрашивать о будущем. Кильян, конечно, ничего не сказал — уходил от прямого ответа, переадресовывал вопросы руководству, пожимал плечами. Но между строк болельщики видели намеки. Особенно их впечатлило короткое интервью, которое Мбаппе давал испанскому СМИ. И не так важно, что именно сказал Кильян. Важно, что говорил он на беглом испанском языке.

Это, правда, не новость: француз еще в прошлом году признался, что усиленно изучает английский и испанский. Причина проста: по его мнению, личность мирового масштаба должна знать хотя бы два иностранных языка. Но, конечно, эта теория отлично ложится на потенциальный переход в «Реал».

Травма перед игрой

Вообще перед ответной встречей ажиотаж вокруг Мбаппе огромен. Едва ли это случайность, что именно в последние дни появились новые подробности будущего Кильяна. И естественно, на этом фоне болельщики особо болезненно встретили сообщение о травме нападающего.

Всего за пару дней до игры на «Сантьяго Бернабеу» француз жестко столкнулся на тренировке с Идриссой Гейе. Когда опубликовали видео стыка, в адрес сенегальца даже посыпались угрозы в соцсетях — Мбаппе пришлось защищать одноклубника.

Формально участие Кильяна в игре под вопросом, но, скорее всего, он выйдет в стартовом составе — цена матча слишком высока, и беречь звезду здесь нельзя. Мбаппе и сам понимает, что не может пропустить игру — для него это отличный шанс еще больше увеличить сумму контракта. Если он, допустим, оформит хет-трик, то и «Реал», и «ПСЖ» немедленно активизируют переговоры.

Мбаппе должен стать главным действующим лицом игры. Его фигура затмила даже Месси, который набрал неплохую форму и вообще-то возвращается в гости к старому врагу — «Реалу». И такая смена приоритетов показательна: Мбаппе сейчас интересует всех гораздо больше, чем Лео.