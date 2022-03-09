«Интер» устроил «Ливерпулю» нервотрепку, но в четвертьфинал Лиги чемпионов прошли англичане

Красные с трудом пробились в следующую стадию турнира, уступив на «Энфилде» (0:1) после победы в гостях (2:0).

ЛЧ — особенный турнир с высочайшей планкой требований. «Милан», например, не играл в главном еврокубке семь лет и, вернувшись туда осенью, занял четвертое место в группе, пропустив вперед «Порту». Команду, которая на бумаге казалась аутсайдером, но постоянно выступала на этом уровне.

Казалось бы, при чем тут «россонери», которых с участниками встречи на «Энфилде» связывали только миланская прописка и соперничество с «Ливерпулем» в групповом раунде? На мой взгляд, это хороший пример того, что в ЛЧ есть свои уровни сложности. И «Милан» споткнулся на самом первом.

У «Интера» проблемы возникли со вторым, так как он забыл, что такое плей-офф. Вот в России некоторые иронизируют над «Зенитом», который не выходил из группы с сезона-2015/16, только у «Интера» — более рейтингового и богатого — матчей на вылет не было целых десять лет. И это стало одним из ключевых факторов в первом матче, где «нерадзурри» больше часа играли классно, но в концовке закаленный «Ливерпуль» двумя голами погрузил «Сан-Сиро» в шок.

«Мы провели отличную игру, но результат был для нас слишком суров», — сказал Симоне Индзаги. И его решение в целом соответствовало данной оценке, поэтому во вторник состав «Интера» изменился только на одной позиции — в атаке в паре с Лаутаро Мартинесом вместо Джеко вышел Алексис Санчес. Возможно, это ставка на скорость чилийца, что могло сработать против высокой линии обороны «Ливерпуля».

Но это в теории. На практике самым сложным моментом у ворот Алиссона стала коварная подача со штрафного, когда мяч нырнул вниз прямо перед вратарем и бразилец не без труда отбил его в сторону. А, собственно, с созиданием у «Интера» дела обстояли хуже, и тот же Санчес что по ходу первого тайма, что в начале второго в самых перспективных с точки зрения развития атаки эпизодах оказывался в офсайде.

С некоторым преимуществом впечатляюще прессинговавшие гости играли примерно 25 минут. Потом дисциплинированный и не форсировавший события «Ливерпуль» получил право на штрафной и сразу показал, что такое «Энфилд». Хандановича после удара Матипа спасла перекладина, и тут же — уже после корнера — едва не отличился ван Дейк. «Интер» спасло то, что на пути мяча оказалась голова Шкриньяра.

В общем, напряжение и ответственность в первые 45 минут в какой-то степени превалировали над зрелищностью, но второй тайм по определению должен был получиться более событийным. Как минимум потому, что «Интеру» требовалось рисковать, а «Ливерпуль» получал больше пространства для быстрых атак.

И хозяева эти расклады почти оправдали, заставив при этом Юргена Клоппа в недоумении схватиться за голову. Немец, как и все наблюдавшие за этой встречей, не мог понять, как после ошибки Хандановича, который пролетел мимо мяча, пытаясь остановить Диогу Жоту, Салах из убойной позиции попал в штангу. По сути, египтянин мог досрочно заканчивать игру, только это стало бы слишком скучным сценарием.

А одного неаккуратного паса при выходе из обороны оказалось достаточно для того, чтобы мяч был доставлен к штрафной и Мартинес отправил его в дальнюю «девятку». Интрига, которую почти похоронили, ожила, только чрезмерное желание сыграло против «Интера». Санчес, дотянувшись до мяча носком бутсы, по инерции въехал шипами в ногу Фабинью и отправился в раздевалку за вторую желтую карточку.

Это, а также вынужденная замена Брозовича серьезно снизили шансы чемпионов Италии на ударную концовку. Нервы англичанам они, конечно, потрепали. Но те и сами хороши: Диас в компенсированное время не забил тогда, когда это можно было делать чуть ли не с закрытыми глазами.

Но все же «Ливерпуль» идет дальше, а «Интер» покидает турнир с высоко поднятой головой и четким пониманием, что Индзаги скоро заслуженно подпишет новый контракт на улучшенных условиях.