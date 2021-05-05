«Сити» снова победил «ПСЖ». Спустя десять лет каталонский тренер вновь сыграет в решающем матче турнира.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

«Манчестер Сити» (Англия) — «ПСЖ» (Франция) — 2:0 (1:0)

Голы: Махрез, 11 (1:0). Махрез, 63 (2:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Фернандинью, Уокер, Стоунс, Зинченко, Рубен Диаш, Гюндоган, Де Брейне (Стерлинг, 82), Фоуден (Агуэро, 85), Махрез, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 82).

«ПСЖ»: Навас, Флоренци (Дагба, 75), Маркиньюс, Кимпембе, Диалло (Баккер, 83), Эррера (Дракслер, 62), Верратти, Паредес (Данилу Перейра, 75), Ди Мария, Неймар, Икарди (Кин, 62).

Предупреждения: Эррера, 22. Верратти, 71. Зинченко, 72. Де Брейне, 74. Кимпембе, 87. Данилу Перейра, 89.

Удаление: Ди Мария, 69.

Судья: Кайперс (Голландия).

4 мая. Манчестер. Стадион «Этихад».

Первый матч — 2:1.

Прошло десять лет. В мае 2011 года «Барселона» Пепа Гвардьолы победила «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1, а спустя сезон тренер покинул сине-гранатовых. И если «Барселона» за эти десять лет однажды стала лучшей командой Европы, то Гвардьола до 2021-го не мог добраться до финала еврокубка ни с «Баварией», ни с «Манчестер Сити».

У каждого большого тренера или футболиста есть хейтеры. И противники Гвардьолы еще несколько лет назад придумали ему обидное прозвище — Fraudiola. Это гибрид фамилии Пепа и английского слова fraud, то есть «мошенник». Хейтеры Гвардьолы уверены, что на самом деле вся его магия — профанация, а он ни на что не способен в Европе без Лео Месси, Хави и Иньесты.

В этом сезоне тренер доказывает, что все это чушь. Может быть, в «Манчестер Сити» нет футболистов такого таланта, как Месси, но он Гвардьоле и не нужен. Хватает и Махреза, который дублем убил интригу в ответном полуфинале с «ПСЖ».

Vejo muita neve, lan?amento absurdo do ?derson, campo escorregadio, contra-ataque e gol do Mahrez #ucl pic.twitter.com/wbZA5U7Ldl — Diego Guichard (@diegoguichard) May 4, 2021

Парижане вообще разочаровали. Если в первом матче они грубыми ошибками сами себя загубили, то в ответной встрече проиграли тактически. Схема 4-3-3 не работала, Мауро Икарди отвратительно заменил травмированного Кильяна Мбаппе, а на флангах у «ПСЖ» зияли дыры (и это привело к обоим пропущенным мячам). Без своего лидера французская команда оказалась неспособна бороться с выстроенным механизмом Гвардьолы. Так что результат полностью закономерен. Только экспрессивный Анхель Ди Мария этого признать не смог — получил глупую красную карточку после второго гола.

Понятно, что финал — это еще не титул. Но для «Манчестер Сити» это гигантский прогресс. Текущий сезон — пятый в английской карьере Гвардьолы, и всегда «горожане» вылетали еще до полуфинала, причем от более слабых команд: «Монако», «Тоттенхэма», «Лиона». Пожалуй, только поражение от «Ливерпуля» в 2018-м можно было предсказать, хотя в том же сезоне «Сити» разгромил красных в АПЛ со счетом 5:0 и все равно считался фаворитом пары.

For the first time in the club's history, Pep Guardiola has reached the Champions League final without Lionel Messi in his squad. #UCL



He has Phil Foden now. ? pic.twitter.com/yjNva24agH — Squawka Football (@Squawka) May 4, 2021

С «Барселоной» Гвардьола дважды доходил до финала, с «Баварией» — трижды до полуфинала. В «Манчестер Сити» Пеп постоянно останавливался то в 1/8 финала, то в четвертьфинале. А теперь — решающий матч, причем «горожане» точно будут в нем фаворитами. И «Реал», и «Челси» сейчас слабее «Сити». Да кто угодно на бумаге сейчас слабее «Сити».

Почему сейчас у Пепа получилось, а раньше нет? Принято считать, что каждый год Гвардьола мудрил с тактикой и сам запутывал игроков. На этот раз тренер обошелся без экспериментов и, в целом, перестал фанатично устраивать ротацию по поводу и без. С «ПСЖ» все было просто: привычная схема и привычный состав. Единственное «но» — владение. «Манчестер Сити» играл дома, но находился с мячом всего 44% времени, что совсем не типично. Возможно, гости готовились к контратакам, поэтому сыграли так беззубо.

xG map for Man City — PSG



surprisingly more of a bend-don't-break approach from City but they pulled it off pic.twitter.com/QoTo1C38aA — Caley Graphics (@Caley_graphics) May 4, 2021

В этот день Гвардиола не намудрил, а наоборот — поступил мудро. Наверное, именно хладнокровия ему не хватало, чтобы добраться до финала Лиги чемпионов и заткнуть хейтеров. Однако это еще не все. Осталось выиграть титул.