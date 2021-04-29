На пятый год Гвардьола вывел «Манчестер Сити» на новый уровень. Нынешняя команда созрела для победы в Лиге чемпионов

Кажется, в этом году «горожане» готовы выиграть главный еврокубок.

Путь Абрамовича

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» во многом похожи. Оба клуба получили практически неограниченные финансовые возможности с приходом хозяев с Ближнего Востока, хрустальной мечтой которых была и остается победа в Лиге чемпионов. Однако этот турнир, один гимн которого заставляет сердце учащенно биться, слишком сложен и уникален, чтобы его можно было выиграть исключительно миллиардными вложениями.

Спросите у Романа Абрамовича, который превратил «Челси» в суперклуб, но взял «ушастый» кубок скорее не благодаря, а вопреки. Уволив Андре Виллаш-Боаша в промежутке между двумя матчами 1/8 финала против «Наполи», первый из которых был проигран со счетом 1:3, и неожиданно назначив и.о. главного тренера Роберто Ди Маттео. В итоге итальянец дотащил синих до финала, а там, оставшись без дисквалифицированных Ивановича и Терри, в невероятной по драматизму игре со спасительным голом Дрогба на последних минутах победил «Баварию» на ее домашнем стадионе в серии пенальти.

Синие выиграли через кровь, пот и слезы, а будь все легко и просто, Лига чемпионов покорилась бы им за четыре года до мюнхенского триумфа — в Москве, где поскользнулся, но не сломался не только Терри, но и весь «Челси». Так что Парижу и синей части Манчестера изначально не стоило рассчитывать на восточную сказку с всемогущими джиннами, а настраиваться на долгий путь к построению команд, готовых к победе в самом сложном турнире мирового футбола.

И, как ни странно, первым до этого статуса дорос «ПСЖ», год назад наконец-то превратившийся в команду с большой буквы. Парижанам было даже сложнее как по причине отсутствия реальной конкуренции на внутренней арене, так и в силу неоднократных смен тренеров. Однако они пережили и 1:6 на «Камп Ноу», и не менее кошмарные 1:3 от «МЮ» после вроде бы гарантировавшей успех гостевой победы. В прошлом году чемпионы Франции остановились в шаге от трофея, и даже весьма вероятный вылет в полуфинале нынешнего розыгрыша не изменит нынешний статус «ПСЖ».

Man City are the first Premier League side to win 10+ games in a single Champions League campaign since the current format was introduced in 2003/04. #UCL



If they get to 12, they win the trophy. ? pic.twitter.com/JDh10mBPe2 — Squawka Football (@Squawka) April 28, 2021

Незаконченные дела

Эта команда изменилась ментально, научившись выигрывать не только на голом мастерстве, но и на характере, а суперволевой четвертьфинал предыдущего турнира с «Аталантой» помог справиться с давними комплексами. «Сити» движется по тому же пути прямо сейчас, ведь «горожан» Лига чемпионов тоже больно била и ломала. Они вылетали в первом раунде плей-офф в дебютном сезоне Хосепа Гвардьолы, получали 1:5 по сумме двух матчей от «Ливерпуля» и лишались по милости ВАР победного гола в противостоянии с «Тоттенхэмом».

Унизительные для клуба с такими амбициями 1:3 от «Лиона» могли стать точкой падения «Сити» и персонально перемудрившего с тактикой главного тренера. Это ведь ненормально, когда клуб с такими амбициями и возможностями не может дойти даже до полуфинала, где прежде единственный раз играл шесть лет назад еще под началом Мануэля Пеллегрини. И даже в светлую голову Гвардьолы нет-нет, а могли закрасться нехорошие мысли, когда из каждого утюга тебе постоянно напоминали, что выиграть чемпионский кубок без Лео Месси ты не в состоянии.

Сейчас же кажется, что лионский кошмар стал для «Сити» переломным моментом. А может быть, отчасти дело еще и в истории изгнания «горожан» из Лиги чемпионов за нарушения правил финансового fair play. В итоге подавший апелляцию клуб отделался легким испугом, но когда до счастливой развязки было далеко, Гвардьола, которому предрекали бегство с тонущего корабля, показал, насколько важны для него футбол, порядочность и благодарность по отношению к клубу.

«Даже если они отправят нас в лигу 2, я останусь здесь. Настало время объединиться», — обратился Пеп к футболистам. Но, конечно, не за эту позицию тренеру предложили новый контракт до лета 2023 года. «Сити» продемонстрировал абсолютное доверие к работе Гвардьолы, и тот, заметив, что «у нас остались незавершенные дела», стал менять команду.

Ederson (31) had more touches than Kylian Mbapp? (30) today ??? pic.twitter.com/kZXK9e0KjE — ESPN FC (@ESPNFC) April 28, 2021

Рекордсмены Англии

Детальный разбор перестройки, где отдельные главы стоит посвятить блестящей связке центральных защитников Стоунс — Рубен Диаш, новой роли Жоау Канселу или игре без классического центрального нападающего, может превратиться в увесистую монографию. В нашем случае важнее отметить два очевидных факта. «Сити» очень сильно прибавил в оборонительных действиях и в игре на чужих полях. Эту мысль хорошо иллюстрирует тот факт, что в Париже «горожане» продлили серию гостевых побед во всех турнирах до 18 матчей, пропустив в них всего 9 мячей. Не просто так в среду ни разу не попал в цель Кильян Мбаппе. «ПСЖ» в принципе не бил в створ после 28-й минуты и лишь раз направил мяч в сторону ворот за весь второй тайм.

Sunday: Kane vs. Dias: 0 shots

Tuesday: Mbappe vs. Dias: 0 shots



Brick wall ? pic.twitter.com/rYlJ4Dcbck — ESPN FC (@ESPNFC) April 28, 2021

К тому же непосредственно в Лиге чемпионов «Сити» демонстрирует характер и умение переламывать неблагоприятно складывающиеся игры. В заколдованном прежде четвертьфинале против «Боруссии» были победный гол на 90-й минуте домашнего матча и волевая победа в Дортмунде. Парижский же успех убеждает, что умение совершать подвиги по расписанию — почти система, и это свидетельство зрелости команды.

Де Брюйне забросил в штрафную, но к мячу никто из игроков не успел, а Навас не ожидал такой подставы ?



Так «Сити» сравнял pic.twitter.com/X5VDMdcyW2 — Матч ТВ (@MatchTV) April 28, 2021

В чем-то «Сити», бесспорно, повезло, и когда Де Брейне сравнивал счет, коэффициент ожидаемого гола xG тянул всего на две сотых балла. Махрезу помогла рассыпавшаяся «стенка». Но на эту пару мячей наработал один только Фоден, а по игре «Сити» после перерыва явно превосходил ярко проведших первый тайм парижан, которые после паузы задохнулись в тисках английского прессинга. И это уже привычно, ведь «горожанам» в нынешнем розыгрыше нет равных по голам в последние полчаса, и на «Парк де Пренс» они с 13 мячами обошли по данному показателю «Баварию».

Марез прошил стенку «ПСЖ» со штрафного, которая рассыпалась ???



Паредес, Кимпембе, ну кто так прыгает? pic.twitter.com/zNdADOQTM8 — Матч ТВ (@MatchTV) April 28, 2021

Теперь, исходя из истории еврокубков, шансы «Сити» на выход в финал оцениваются в 94 процента. Если же брать исключительно английские клубы, то после гостевых побед в Кубке/Лиге чемпионов они проходили в следующий раунд плей-офф во всех 47 случаях. Кроме того, «горожане» уже установили два национальных рекорда. Прежде ни один британский клуб не выигрывал в плей-офф главного еврокубка пять раз подряд, и никому не удавалось за один розыгрыш записать на свой счет больше десяти побед.

Все эти цифры только усиливают общее впечатление от нынешней версии команды Гвардьолы. Она перешла на новый уровень развития и по всем показателям созрела для долгожданного триумфа. Хотя прошедший этот путь чуть раньше «ПСЖ» вряд ли согласится с подобной оценкой, поэтому ответная встреча двух голодных до больших побед команд на «Этихаде» кажется еще более интересной.