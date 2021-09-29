«Когда вы приезжаете в Швецию, видите статую Златана». Клуб, вырастивший Ибрагимовича, сыграет с «Зенитом»
Когда-то «Мальме» был настоящей силой в европейском футболе и доходил до финала Кубка европейских чемпионов. Это было давно, в сезоне-1978/79, но и после в шведском клубе происходили значимые события.
Одно из них — появление лучшего (по его же собственному мнению) футболиста в истории, Златана Ибрагимовича. Он родился в Мальме и дебютировал в профессиональном футболе в местной команде в 1999 году. Проведя всего три сезона в «Мальме», швед с боснийскими корнями поехал покорять Европу.
А через 20 лет после дебюта Ибрагимович удостоился целой статуи в родном городе. Сам Златан очень гордится этим памятником.
«Когда вы приезжаете в Нью-Йорк, то видите статую Свободы. Когда приезжаете в Швецию, видите статую Златана», — отметил Ибрагимович.
«When you come to New York you have the Statue of Liberty, when you come to Sweden you have the Statue of Zlatan.»— ESPN (@espn) October 8, 2019
Ibrahimovi? was honored with a statue in his hometown of Malmo. (via @ESPNFC) pic.twitter.com/VHKaPxt9Ms
Простояла статуя недолго. Даже у такого великого игрока есть хейтеры. Всего через месяц после установки памятника, в ноябре 2019 года, Ибрагимович приобрел 25% акций клуба «Хаммарбю» — главного соперника «Мальме». В ответ недовольные фанаты поджигали статую, отрезали ей нос, а также надевали на нее сиденье для унитаза и мусорный мешок.
Zlatan Ibrahimovi? investerar i AEG Sweden och blir del?gare i Hammarby Fotboll AB. L?s mer h?r: https://t.co/JmFKS5dYuW@Ibra_official #Bajen pic.twitter.com/e1nyew3oaS— Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) November 27, 2019
На этом болельщики «Мальме» не остановились. В январе 2020 года они подрезали ноги бронзовому Златану.
Zlatan-statyn v?lt — avs?gad vid f?tternahttps://t.co/2VHf7r8R42 pic.twitter.com/OFk57xdk77— Aftonbladet (@Aftonbladet) January 5, 2020
Ибрагимович — известный шоумен, и его реакции долго ждать не пришлось. «Позор. Они хотели внимания и обсуждения в СМИ — это и получили. Детский сад, мы выше этого», — сказал Златан про порчу собственного памятника.
Сейчас таких футболистов в «Мальме» и близко нет. Стоимость состава чемпиона Швеции, по версии Transfermarkt, — 30 миллионов евро. На 5 миллионов евро дороже одного Сердара Азмуна. Самый дорогой в шведской команде — 22-летний боснийcкий защитник Анел Ахмедходжич. Он лестно отозвался о сопернике, совсем не в стиле Златана.
«Мы немного поговорили с Хаджикадуничем об этой команде, о том, что в Санкт-Петербурге очень сложно играть. Деннис сказал, что обыграть «Зенит» в России невозможно. Так что мы ждем сложный матч. У соперника много футболистов, умеющих работать с мячом, они креативно играют в атаке. Также у них есть футболист, на которого они делают забросы, и много невысоких ребят с хорошим дриблингом. В общем, у них есть все. Если посмотреть на их игру с «Челси», то они заслужили набрать хоть одно очко. Так что это хорошая команда», — сказал Ахмедходжич.
Тренирует «Мальме» бывший победитель Лиги чемпионов в составе «Милана» Йон Даль Томассон. Во время игровой карьеры датчанин пересекался с «Зенитом» в победном для питерцев розыгрыше Кубка УЕФА-2007/08. Тогда он выступал за «Вильярреал» и даже забил сине-бело-голубым. К счастью, его мяч не спас испанский клуб от вылета.
В комплиментах соперникам Томассон не отказывал. «Давайте будем честны, это большие клубы. Мы проживем эту сказку», — сказал 45-летний специалист о «Ювентусе», «Челси» и «Зените».
Хотя весь путь «Мальме» в этой Лиге чемпионов уже можно назвать сказкой. Мало кому удается пройти все четыре раунда квалификации, особенно когда некоторые соперники на бумаге сильнее тебя. Особенно несладко шведам пришлось в 3-м отборочном раунде с «Рейнджерс». Обыгрывая команду Стивена Джеррарда дома со счетом 2:0, «Мальме» пропустил ненужный гол на 90+5-й минуте встречи. Кошмар продолжился в первом тайме выездного матча: «Рейнджерс» забил, а под занавес первой половины красную карточку получил игрок «Мальме» Инносент Бонке. Но во второй половине встречи шведов спас хорватский форвард Антонио Чолак. 28-летний нападающий отметился дублем. «Не описать эти эмоции», — прокомментировал Чолак фотографию после матча.
В 4-м отборочном раунде с болгарским «Лудогорцем» шведы даже уступили 1:2 на выезде, но им хватило этого результата после домашней победы 2:0. Теперь «Мальме» предстоит продолжить творить чудеса на групповом этапе. С «Ювентусом» не вышло, на очереди чемпионы России.
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