Пресс-конференция главного тренера «Зенита» Сергея Семака перед матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мальме».

— Кто точно пропустит встречу? Готов ли выйти в основе Азмун? — вопросы Семаку.

— Готовятся к игре все, за исключением Оздоева и Караваева. У каждого есть шанс выйти в основе. Посмотрим, кто может помочь команде.

— В каком состоянии Ловрен?

— Он готовится к игре, пропустил много. Посмотрим, насколько он готов, сможет ли принять участие в матче.

— Чем опасен «Мальме»?

— Команда достаточно опытная, много забивает, есть хорошие форварды Бирманчевич и Чолак, в средней линии опытные игроки. В обороне есть Ахмедходжич, за ним присматривают многие европейские клубы. В плане качества эта команда очень хорошая, один из лидеров шведского футбола. В отборочном турнире они прошли «Лудогорец», «Рейнджерс». Это говорит о силе команды. Нам предстоят очень сложные матчи.

— На вас давит, что «Зенит» не побеждал в Лиге чемпионов восемь матчей?

— Нет, не давит. Мы готовимся к каждому матчу отдельно, каждая игра — новая история. Нам нужно работать больше, тренироваться больше, чтобы результаты были другими.

— На какие матчи «Мальме» вы делаете акцент при подготовке: на чемпионат Швеции или на Лигу чемпионов? Что вы скажете о защитниках — не кажется ли вам, что они даже не уровня чемпионата России?

— Мы анализируем все матчи — и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Ахмедходжич, Бергет, Нильсен, Брорссон, Ольссон — это качественные игроки, у них достаточно приличная карьера за плечами. Это команда, которая пытается играть агрессивно и высоко. Иногда это сказывается на числе пропущенных мячей, но в остальном команда приличная, хорошо укомплектованная. Можем выделить и центр полузащиты — Кристиансен, Инносент. У «Мальме» в чемпионате есть конкуренты, там турнир непростой. Нет тотального превосходства в этом сезоне.

— Что вы бы хотели улучшить с момента игры против «Челси»?

— Это разные матчи. К «Челси» идет подготовка по одному сценарию, к «Мальме» — по другому. Мы должны больше атаковать, контролировать мяч. Но такое же желание у «Мальме». Кто будет лучше готов, у того и будет преимущество.

— Что для вас значат Азмун и Дзюба?

— Они очень важные игроки для нас. Есть матчи, когда они играют вместе, а есть матчи, в которых они играют отдельно. Это наши лучшие бомбардиры, мы не сомневаемся, что каждый из них поможет нам. Для тренерского штаба это хорошо. Есть вариативность, которую мы можем применить при подготовке к разным матчам.

— Массимилиано Аллегри сказал, что матчи с «Зенитом» будут ключевыми. Как вы на это отреагируете?

— Думаю, он имел в виду, что матчи с нами будут на экваторе группового турнира, а стыковые встречи часто определяют места в таблице. Думаю, он хотел сказать про расположение туров, а не про то, кто фаворит. Фаворит группы — «Челси», победитель турнира. Но и в силе «Ювентуса» никто не сомневается.

— «Мальме» тоже преследует цель выйти из группы. Как вам остановить соперника?

— Надо лучше играть. Желание выйти из группы есть и у нас. Как сложится выступление — посмотрим. «Челси» и «Ювентус» — фавориты, но набранные очки будем считать к концу группового турнира.

Алексей Сутормин: «Зенит» — фаворит? Не хочу бросать громких слов"

— Алексей, вы сейчас часто играете в схеме с тремя центральными защитниками. Можно ли сказать, что вам в этой роли комфортнее, чем в четверке защитников? И как различаются ваши задачи в разных схемах?

— Скажу, что и в пятерке, и в четверке комфортно играть. А по различиям — в пятерке можно больше играть в атаку, сзади есть страхующий.

— В прошлом матче с «Крыльями» вы исполняли пенальти. До этого в двух матчах этого сезона вы тоже били пенальти, но тогда на поле не было Артема Дзюбы. Как решалось сейчас, что пенальти будете бить именно вы? Можно ли назвать вас штатным пенальтистом?

— Решалось тренерским штабом. Меня можно назвать одним из штатных пенальтистов — это да. Артем Дзюба и Сердар Азмун всегда могут ударить. Многое зависит от состояния, от того, в какие минуты исполняется удар. Если кто-то свежий выйдет, то у него больше шансов. В целом кто уверен, тот может взять ответственность и пробить пенальти.

— В каком настроении подходит команда к матчу с «Мальме»?

— В боевом. Лига чемпионов возвращается в Санкт-Петербург. Я надеюсь, команда покажет лучшие качества и сможет добиться лучшего результата.

— Что вы знаете о «Мальме»? Сильнее ли этот соперник «Брюгге», который попался «Зениту» из четвертой корзины год назад?

— Хорошая команда, в чемпионате идет в лидирующей тройке. Может играть в пять защитников, может в четыре. Это хорошая команда. Она хорошо прессингует, переходит из обороны в атаку. Северные команды хороши в борьбе. У соперника сильные правый и левый защитники. Насчет «Брюгге» — Лига чемпионов показывает, что тут нет слабых. Каждый, кто доходит до группового раунда, заслуживает здесь играть. Это будет непростой матч однозначно.

— Можно ли назвать «Зенит» фаворитом?

— Не хочется громких слов бросать — кто фаворит, кто аутсайдер. Все в равном состоянии. Мы играем дома, при своих болельщиках. Я надеюсь, мы покажем хороший футбол. Если нам это удастся, то результат будет удачным для нас.

— Вы попали в окончательный список сборной России. Что для вас значит этот вызов? Как оцениваете вероятность своего дебюта за сборную в ближайших встречах?

— Я рад. Насчет дебюта — к главному тренеру. Я буду делать все возможное, чтобы дебютировать.