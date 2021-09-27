Ответы на самые популярные вопросы о предстоящей встрече команды Сергея Семака в Санкт-Петербурге.

Когда играет «Зенит» с «Мальме»?

29 сентября 2021 года, в среду, «Зенит» проведет матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме». Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Прямая онлайн-трансляция матча «Зенит» — «Мальме» будет доступна на сайте «СЭ». Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет видеотрансляцию встречи Лиги чемпионов. Она начнется в 19.15 по московскому времени.

Во сколько начинается матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Мальме»?

Матч «Зенит» — «Мальме» начнется в 19.45 по московскому времени 29 сентября. Для клуба из Санкт-Петербурга эта игра станет второй в текущем розыгрыше ЛЧ.

В среду в 22.00 сыграют соперники «Зенита» по группе — «Ювентус» — «Челси». Их встреча пройдет в Турине (Италия).

Состав «Зенита» на матч группового этапа ЛЧ с «Мальме»

22 сентября главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что ряд игроков сине-бело-голубых пока восстанавливаются от травм.

Ожидалось, что в выходные защитник Вячеслав Караваев начал работу на поле.

Форвард Сердар Азмун тренируется по индивидуальной программе. Защитник Деян Ловрен также начал заниматься по индивидуальному плану.

Полузащитник Магомед Оздоев пока далек от попадания в общую группу. 28-летний россиянин восстанавливается от травмы колена.

Состав «Зенита» на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме»:

Вратари

· Станислав Крицюк

· Михаил Кержаков

· Даниил Одоевский

Защитники

· Дмитрий Чистяков

· Дуглас Сантос

· Данил Круговой

· Деян Ловрен (?)

· Ярослав Ракицкий

· Данила Хотулев

· Вячеслав Караваев (?)

Полузащитники

· Вильмар Барриос

· Вендел

· Клаудиньо

· Далер Кузяев

· Андрей Мостовой

· Алексей Сутормин

· Александр Ерохин

· Кирилл Кравцов

Нападающие

· Сердар Азмун (?)

· Малком

· Артем Дзюба

· Даниил Кузнецов

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость «Зенита» в 173,7 миллиона евро.

В рейтинге УЕФА сезона-2021/22 «Зенит» занимает 31-е место на данный момент.

Состав «Мальме» на матч группового этапа ЛЧ с «Зенитом»

Под вопросом участие в игре с «Зенитом» полузащитников Оскара Левицки и Серена Рикса, защитника Никласа Мойсандера. У данных футболистов имеются повреждения.

«Мальме» точно не сможет помочь форвард Ола Тойвонен. 35-летний форвард восстанавливается от травмы колена.

Примерный состав «Мальме» на матч группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом»:

Вратари

· Мелькер Элльборг

· Исмаэль Диавара

· Юхан Далин

Защитники

· Эрик Ларссон

· Мартин Ульссон

· Феликс Беймо

· Анел Ахмедходжич

· Франц Брорссон

· Никлас Мойсандер (?)

Полузащитники

· Оскар Левицки (?)

· Эрдаль Ракип

· Серхио Пенья

· Андерс Кристиансен

· Ромен Галль

· Велько Бирманчевич

· Бонке Инносент

· Петер Гваргис

· Ади Налич

· Йо-Инге Бергет

· Себастьян Нанаси

Нападающие

· Антонио Чолак

· Малик Абубакари

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава «Мальме» в 30,1 миллиона евро.

В рейтинге УЕФА сезона-2021/22 «Мальме» занимает 56-е место на данный момент.

Fem m?l av fem olika m?lskyttar gav tre fina po?ng. — Malm? FF (@Malmo_FF) September 25, 2021

Кто капитан «Зенита»?

Капитаном «Зенита» является защитник Деян Ловрен. 32-летний хорват играет за российскую команду с августа 2020 года.

В текущем сезоне Ловрен принял участие в семи матчах за «Зенит» и не отметился результативными действиями. Его контракт с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2023 года. По версии портала Transfermarkt стоимость защитника составляет 10 миллионов евро.

25 сентября в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) Ловрен остался вне заявки из-за повреждения. Капитанская повязка была у Артема Дзюбы.

Ловрен вместе с «Зенитом» становился чемпионом России-2020/21 и дважды обладателем Суперкубка России (2020, 2021). Со своим предыдущим клубом «Ливерпулем» он завоевал трофей Лиги чемпионов-2018/19. В составе сборной Хорватии Ловрен стал вице-чемпионом мира-2018. В финале его команда проиграла Франции (2:4).

Ловрен ранее выступал за «Саутгемптон», «Лион», загребское «Динамо» и «Интер Запрешич».

Кто капитан «Мальме»?

Капитаном «Мальме» является полузащитник Андерс Кристиансен. 31-летний футболист играет за шведскую команду с июля 2018-го.

В текущем сезоне Кристиансен провел 24 матча за «Мальме», забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает хавбека в 2,5 миллиона евро. Контракт игрока с «Мальме» действует до конца декабря 2024 года.

В составе «Мальме» Кристиансен дважды становился чемпионом Швеции (2016, 2017).

Ранее хавбек выступал за «Гент», «Кьево», «Норшелланн» и «Люнгбю».

Кристиансен является игроком сборной Дании. Он сыграл четыре матча в составе национальной команды. Вместе с ней полузащитник дошел до полуфинала Евро-2020, где датчане проиграли Англии (1:2) в дополнительное время.

Кто главный тренер «Зенита»?

Сергей Семак занимает пост главного тренера «Зенита». 45-летний российский специалист работает в клубе из Санкт-Петербурга с 2018-го.

14 сентября в матче 1-го тура группового турнира ЛЧ «Зенит» уступил «Челси» (0:1). В РПЛ команда Семака занимает первое место с 23 очками после 9 туров.

Под руководством Семака «Зенит» выиграл шесть трофеев: три чемпионства России (2018/19, 2019/20, 2020/21), один Кубок (2019/20) и два Суперкубка страны (2020, 2021).

Ранее Семак работал в «Зените» помощником главного тренера с 2013-й по 2016 год. Он также входил в тренерский штаб сборной России с 2014-го по 2016-й.

Последним местом работы специалиста до «Зенита» была «Уфа». С ней он завершил сезон-2017/18 на 6-м месте в РПЛ, что стало лучшим результатом клуба за всю историю.

За свою профессиональную карьеру футболиста Семак провел 65 матчей за сборную России и забил 4 гола. Вместе с национальной командой он стал бронзовым призером Евро-2008. Он играл на позиции полузащитника.

Семак играл за «Зенит», «Рубин», «Москву», «ПСЖ», ЦСКА, «Асмарал», «Пресню» и другие клубы. Он является пятикратным чемпионом России.

Кто главный тренер «Мальме»?

Йон Даль Томассон является главным тренером «Мальме». 45-летний датский специалист работает в шведском клубе с января 2020 года.

В минувшем сезоне Томассон привел «Мальме» к своему 21-му чемпионству. Специалист был признан в Швеции лучшим менеджером года.

В текущем сезоне команда лидирует в турнирной таблице с 41 баллом.

Ранее Томассон работал в ряде нидерландских команд — «Эксельсиоре», «Роде» и «Витессе». С 2016-го по 2020-й он был ассистентом главного тренера сборной Дании.

Во время карьеры футболиста Томассон играл на позиции нападающего за «Херенвен», «Ньюкасл», «Штутгарт», «Вильярреал» и другие команды. Вместе с «Фейеноордом» он выиграл три титула: чемпионат Нидерландов-1998/99, Суперкубок Нидерландов-1999 и Кубок УЕФА-2002. В составе «Милана» Томассон становился чемпионом Италии-2003/04, обладателем Кубка-2003 и Суперкубка страны-2004, а также помог команде победить в Лиге чемпионов-2003.

На счету Томассона 112 матчей за сборную Дании и 52 забитых мяча. Он завершил карьеру футболиста в 2011 году.

«Зенит» — «Мальме»: прогноз и кто фаворит

Букмекеры отдают предпочтение «Зениту» в противостоянии с «Мальме». У команд нет истории личных встреч. Клубы впервые сыграют между собой в турнире УЕФА.

Для «Зенита» предстоящая игра станет первой с клубом из Швеции.

На пути к попаданию в групповой турнир ЛЧ «Мальме» обыграл «Ригу» (2:1 — общий счет) и ХИК (4:3) в 1-м и 2-м раундах квалификации, в 3-м дважды оказался сильнее «Рейнджерс» (4:2), а в раунде плей-офф выиграл у «Лудогорца» (4:1).

Когда будет следующий матч «Зенита» в ЛЧ?

Следующий матч команды Сергея Семака в Лиге чемпионов состоится 20 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.

С кем играет «Зенит» в следующем матче ЛЧ?

Следующий матч группы H в ЛЧ «Зенит» проведет против «Ювентуса» (20 октября 2021 года, Санкт-Петербург).

В рейтинге УЕФА-2021/22 «Ювентус» располагается на 8-й строчке.

После пяти матчей в серии А итальянский клуб занимает 12-е место с 5 очками в турнирной таблице.

Турнирная таблица группы H Лиги чемпионов

Группа H И В Н П М О 1. «Ювентус» 1 1 0 0 3-0 3 2. «Челси» 1 1 0 0 1-0 3 3. «Зенит» 1 0 0 1 0-1 0 4. «Мальме» 1 0 0 1 0-3 0

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