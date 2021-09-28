Сколько «Зенит» забьет «Мальме», справится ли «Ювентус» с «Челси»? Прогнозы «СЭ» на матчи Лиги чемпионов

У команды Семака лучший шанс на первую победу в ЛЧ за два года.

28 и 29 сентября пройдут матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В среду, 29 сентября, единственный российский клуб «Зенит» сыграет дома против шведского «Мальме». В тот же день в Турине «Ювентус» примет «Челси». «СЭ» собрал все, что нужно знать о 2-м туре групповой стадии ЛЧ: расписание, расклады и прогнозы на главные матчи.

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Где смотреть матчи Лиги чемпионов

Расписание матчей 2-го тура группового этапа:

28 сентября, вторник

19.45 Группа C. Аякс — Бешикташ («Матч! Футбол 1»)

19.45 Группа D. Шахтер — Интер («Матч ТВ»)

22.00 Группа C. Боруссия Д — Спортинг Л

22.00 Группа D. Реал — Шериф («Матч! Футбол 3»)

22.00 Группа A. ПСЖ — Манчестер Сити («Матч ТВ»)

22.00 Группа A. Лейпциг — Брюгге

22.00 Группа B. Милан — Атлетико («Матч! Футбол 1»)

22.00 Группа B. Порту — Ливерпуль («Матч! Футбол 2»)

29 сентября, среда

19.45 Группа H. Зенит — Мальме («Матч ТВ»)

19.45 Группа F. Аталанта — Янг Бойз («Матч! Футбол 1»)

22.00 Группа F. Манчестер Юнайтед — Вильярреал («Матч! Футбол 3»)

22.00 Группа G. Вольфсбург — Севилья

22.00 Группа G. Зальцбург — Лилль

22.00 Группа E. Бавария — Динамо К («Матч! Футбол 1»)

22.00 Группа E. Бенфика — Барселона («Матч! Футбол 2»)

22.00 Группа H. Ювентус — Челси («Матч ТВ»)

На канале «Матч! Премьер» с 22.00 оба дня будет транслироваться онлайн всех игр Лиги чемпионов одновременно.

Андрей Мостовой, Артем Дзюба и Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Зенит» — «Мальме»: прогноз и ставка на матч 29 сентября

В 1-м туре чемпионы России уступили «Челси», но оставили неплохое впечатление от игры. Команда Сергея Семака мало что позволяла сделать грозной атаке лондонцев. «Зенит» показал, что у него есть гибкость — то, чего не хватало провальной осенью прошлого года. Перед встречей с «Мальме» есть сдержанный оптимизм.

Букмекерская компания БЕТСИТИ оценивает вероятность победы «Зенита» коэффициентом 1.56, успех «Мальме» — 5.80, ничью — 4.50.

«Мальме» в первом туре без шансов уступил на своем поле «Ювентусу» — 0:3. За прошедшие пару недель шведы набрали форму: в последних двух матчах чемпионата они взяли шесть очков. При этом у команды Йона Даль Томассона немало травмированных.

По составу «Мальме» слабее прошлогоднего «Брюгге», который доставил «Зениту» много проблем. Чемпионы России выросли — вариативная тактика и болезненный, но полезный опыт прошлого сезона, когда они заработали лишь 1 очко за 6 матчей. Вряд ли будет разгром, но набирать три очка «Зенит» обязан.

Прогноз «СЭ»: Победа «Зенита» с форой (-1) с высоким коэффициентом 2.00.

? Fr?n klockan 14:00 idag kan alla k?pa biljetter till hemmamatchen mot Mj?llby AIF.



Nu fyller vi l?ktarna igen! pic.twitter.com/ioTTqjjFOH — Malm? FF (@Malmo_FF) September 27, 2021

«Ювентус» — «Челси»: прогноз и ставка на матч 29 сентября

В первом туре оба гранда группы Н победили: «Челси» не без труда обыграл «Зенит», а «Ювентус» разгромил «Мальме». В очной встрече фаворит — лондонцы. Команда Томаса Тухеля — действующий победитель Лиги чемпионов и прекрасно стартовала в нынешнем сезоне. «Ювентус», напротив, слабо начал чемпионат.

Неудивительно, что БЕТСИТИ видит больше шансов на три очка у «Челси». На победу гостей коэффициент 2.10, на выигрыш «Юве» — 3.80, на ничью — 3.40.

«Челси» проиграл в последнем туре АПЛ «Манчестер Сити» и вообще сдал. Туринцы медленно, но набирают форму. Игровые проблемы у команды Массимилиано Аллегри еще есть, но она все равно навяжет борьбу «Челси».

«Ювентус» два тура подряд забивает по три гола, пусть в соперниках и были «Специя» и «Сампдория». Туринцам нужно было выиграть раз-другой, чтобы поймать волну, учитывая, что Макс Аллегри только строит команду.

«Челси» еще не обыгрывал в этом сезоне топ-клубы — ничья с «Ливерпулем», поражение от «Сити». Чисто стратегически ничья на выезде с главным конкурентом устроит прагматичного Томаса Тухеля.

Прогноз «СЭ»: Победа «Ювентуса» или ничья с хорошим коэффициентом 1.79.

Томас Тухель. Фото AFP

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