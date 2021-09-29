Тот самый день, когда первый гол Лео Месси за «ПСЖ» — совсем не главное событие вечера.

Прогуливаюсь себе чинно с женою по набережной курортного греческого городка после ужина. Вижу экран. На нем повтор момента, как какой-то парень в темной форме засаживает супергол в «девятину».

Останавливаюсь. Показывают ликующего вратаря с греческой фамилией. Я, в отпуске не удосужившийся ознакомиться со всеми парами игрового дня в Лиге чемпионов, начинаю лихорадочно вспоминать, какие там есть греки.

БАААМ! Тилль шарахнул из-за штрафной и похоронил «Реал» ???



В прошлом сезоне этот парень пылил в «Тамбове», а теперь сделал ЭТО ? pic.twitter.com/TVfqldnjVK — Матч ТВ (@MatchTV) September 28, 2021

И тут на экране возникают растерянные лица Бензема, Модрича, Крооса... И названия команд: Real Madrid — Sheriff Tiraspol. И счет — 1:2. И начало добавленного времени.

Что-о-о?!!

Первая мысль: «Стоп, я же трезвый (ну, почти)! Это невозможно!» Нет, ну правда, сколько надо выпить, чтобы поверить в то, что клуб из Приднестровья на 91-й минуте обыгрывает «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»?

Дальше я до последней секунды каждый вынос мяча «Шерифом», каждую поимку мяча намертво вратарем из страны, в которой сейчас нахожусь, встречаю ором. Как и финальный свисток. Тут же подскакивает услужливый официант — но здесь уже жена проявляет бдительность. Эх.

В совершенном ошеломлении иду в квартиру, которую мы тут снимаем. В еще большем ошеломлении узнаю, что автор этого победного выстрела, заставившего меня остановиться, — 27-летний люксембуржец Себастьян Тилль, сыгравший в прошлом сезоне семь матчей в РПЛ за «Тамбов» и, естественно, ничего не забивший. Зато «Реалу» на «Бернабеу» — распишитесь в получении!

И скажите теперь, что в одном футбольном матче (но не на дистанции) любой не может обыграть любого. И как же жалко выглядел уважаемый мною вообще-то Карло Анчелотти, когда, уходя в раздевалку, предъявлял что-то резервному судье.

А ведь «Шериф» — повторяю, даже не молдавский, а приднестровский. Этот клуб принадлежит непризнанной республике с 465 тысячами населения, где жизнь и инфраструктура не сильно изменились со времен позднего СССР.

Думаю, это главный успех всего Приднестровья за все годы его существования. Не в футболе — вообще.

Спасибо за эти эмоции, «Шериф». Спасибо за то, что ты лишний раз напомнил о сути игры, которая всегда начинается при счете 0:0. И ткнул в эту суть, прошу прощение за напоминание, российские клубы.

Жаль, что я видел только последние минуты, и совсем жаль, что удар Тилля наблюдал только в повторе. Но спасибо и на этом — ни при каких других раскладах я бы в этот момент перед греческим экраном не остановился.

У «Шерифа» после двух туров — шесть очков. Он ведь до этого дома «Шахтер» грохнул. Все это мне напоминает, как БАТЭ как-то набрал те же шесть, во 2-м туре победив «Баварию», которая в том сезоне сделает требл.

Больше тогда у белорусов Виктора Гончаренко ничего не вышло — призыв тренера к игрокам опуститься на грешную землю услышан не был, они еще долго продолжали праздновать. Желаю Юрию Вернидубу, чтобы его парни не наступили на те же грабли.

И не надо считать, сколько стоит весь «Шериф» по сравнению с каждым игроком даже скамейки «Реала». И не надо говорить, что главное в этой Лиге они уже сделали.

Потому что надо верить в невозможное — так, как верили в Мадриде они сами. Или поверили по ходу всего этого сумасшествия.

Хочется, чтобы приднестровское шоу продолжалось.

Вперед, Тирасполь! Пусть у тебя в составе и нет ни одного не то что приднестровца, а даже молдаванина. Оно, конечно, жаль, — но как же здорово, что простые рабоче-крестьянские футбольные парни могут выйти и сделать вот это. А украинский тренер, когда-то — капитан «Зенита» при его первом трофее, Кубке России 1999 года, — внушить им веру, что невозможное возможно.

А «Реалу» — большой привет из скончавшейся, не родившись, Суперлиги. Вы сначала «Шерифы» с ЦСКА научитесь обыгрывать, а потом замахивайтесь на то, чтобы только с топами играть, голые короли.