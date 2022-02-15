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Сегодня, 01:23

Жинола призвал всю Францию поддержать «ПСЖ» в матче с «Реалом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Экс-полузащитник «ПСЖ» Давид Жинола перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» призвал французских болельщиков объединиться.

«Думаю, что сейчас каждый во Франции, даже если ваше сердце в Бретани, на Юге, на Корсике или на Севере, должен понимать, что это французский клуб, который играет против «Реала». И я думаю, что у нас должно быть больше патриотизма», — цитирует RMC Жинола.

Матч «ПСЖ» — «Реал» состоится во вторник, 15 февраля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
15 февр, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Реал

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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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