Жинола призвал всю Францию поддержать «ПСЖ» в матче с «Реалом»

Экс-полузащитник «ПСЖ» Давид Жинола перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» призвал французских болельщиков объединиться.

«Думаю, что сейчас каждый во Франции, даже если ваше сердце в Бретани, на Юге, на Корсике или на Севере, должен понимать, что это французский клуб, который играет против «Реала». И я думаю, что у нас должно быть больше патриотизма», — цитирует RMC Жинола.

Матч «ПСЖ» — «Реал» состоится во вторник, 15 февраля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.