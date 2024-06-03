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Казанский — о финале Лиги чемпионов: «Все прекрасно понимали, что «Реал» победит»

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Известный комментатор Денис Казанский поделился мнением о победе «Реала» над дортмундской «Боруссией» (2:0) в финальном матче Лиги чемпионов-2023/24.

Игра прошла 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Авторами забитых мячей прошедшей встречи стали защитник Дани Карвахаль и нападающий Винисиус Жуниор.

«Я бы очень хотел, чтобы команды сыграли со счетом 4-4, потому что это всегда праздник. Когда 0-0 или 2-0 в одну сторону, это так себе. Хотелось большой ничьей, чтобы все решилось в пенальти. Но у меня предпочтений нет, потому что я болею за английский футбол, а тут — испанский и немецкий.

&laquo;Реал&raquo; в&nbsp;15-й раз стал победителем Лиги чемпионов. «Реал» опять выиграл финал, позволив сопернику выглядеть лучше. Как это работает каждый раз?

Огромное количество людей на этой планете, которые смотрят футбол, прекрасно понимали, что «Реал» победит. И что реки пойдут вспять, если вдруг что-то случится с «Боруссией». Первый тайм давал возможность для иллюзий, а дальше уже нет все были в уверены в «Реале», и он доехал«, — сказал Казанский.

1 июня в Москве прошло тематическое мероприятие VK «Ночь футбола», на котором известные российские спортсмены, эксперты, звезды и блогеры посмотрели финал Лиги чемпионов с комментариями Дениса Казанского и музыканта Big Russian Boss.

В совместном просмотре матча приняли участие хоккеист «Спартака» Ансель Галимов, футболисты «Локомотива» Алексей Батраков и Михаил Щетинин, сооснователь клуба «Родина Медиа» Александр Тарасов (T-Killah), а также основатель медиафутбольного клуба «GOATS» Дмитрий Гусаков (GOODY).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Денис Казанский
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