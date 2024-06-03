Казанский — о финале Лиги чемпионов: «Все прекрасно понимали, что «Реал» победит»

Известный комментатор Денис Казанский поделился мнением о победе «Реала» над дортмундской «Боруссией» (2:0) в финальном матче Лиги чемпионов-2023/24.

Игра прошла 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Авторами забитых мячей прошедшей встречи стали защитник Дани Карвахаль и нападающий Винисиус Жуниор.

«Я бы очень хотел, чтобы команды сыграли со счетом 4-4, потому что это всегда праздник. Когда 0-0 или 2-0 в одну сторону, это так себе. Хотелось большой ничьей, чтобы все решилось в пенальти. Но у меня предпочтений нет, потому что я болею за английский футбол, а тут — испанский и немецкий.

Огромное количество людей на этой планете, которые смотрят футбол, прекрасно понимали, что «Реал» победит. И что реки пойдут вспять, если вдруг что-то случится с «Боруссией». Первый тайм давал возможность для иллюзий, а дальше уже нет — все были в уверены в «Реале», и он доехал«, — сказал Казанский.

1 июня в Москве прошло тематическое мероприятие VK «Ночь футбола», на котором известные российские спортсмены, эксперты, звезды и блогеры посмотрели финал Лиги чемпионов с комментариями Дениса Казанского и музыканта Big Russian Boss.

В совместном просмотре матча приняли участие хоккеист «Спартака» Ансель Галимов, футболисты «Локомотива» Алексей Батраков и Михаил Щетинин, сооснователь клуба «Родина Медиа» Александр Тарасов (T-Killah), а также основатель медиафутбольного клуба «GOATS» Дмитрий Гусаков (GOODY).