Нападающий «Милана» Йович подписался на «Зенит» в соцсети

Форвард «Милана» Лука Йович в социальной сети подписался на официальный аккаунт «Зенита».

Ранее появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга заинтересован в трансфере 26-летнего серба.

Йович выступает за «Милан» с сентября прошлого года. Он провел за команду 30 матчей, забил девять мячей и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Ранее Йович играл за «Фиорентину», «Айнтрахт», «Реал», «Бенфику», «Црвену Звезду» и кипрский «Аполлон».