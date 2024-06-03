Винисиус признан лучшим игроком Лиги чемпионов-2023/2024

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор стал лучшим футболистом Лиги чемпионов сезона-2023/24, сообщает пресс-служба турнира.

На счету 23-летнего бразильца 10 сыгранных матчей в минувшем розыгрыше соревнований, в которых он забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Вместе с «Реалом» Винисиус стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финальной встрече дортмундскую «Боруссию» (2:0). В прошедшей игре форвард отличился забитым мячом на 83-й минуте.