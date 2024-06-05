Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:11

Дюков заявил о падении интереса россиян к европейскому футболу

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент РФС Александр Дюков заявил, что среди российских болельщиков падает интерес к европейскому футболу.

«Какие-то матчи Евро буду смотреть. Безусловно, интерес к турниру без нашей сборной уменьшился. Это касается не только меня, а вообще в России падает интерес к европейскому футболу. Гораздо меньше болельщиков следят за Лигой чемпионов и другими турнирами», — приводит слова Дюкова Sport24.

Также глава РФС отметил, что многие болельщики стали смотреть Лигу чемпионов только с четвертьфиналов. Дюков связывает падения интереса к европейскому футболу с отстранением российских клубов.

Команды из России и национальные сборные страны отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.

Источник: Sport24
Футбол
Александр Дюков
2
1
Читайте также
Карякин объяснил, почему на Олимпиаду-2024 в Париже не надо ехать
Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с «Реалом»
Врачи РДКБ восстановили нерв девочке из ЛНР после осколочного ранения
«Эдмонтон» - кладбище русских талантов? Почему финалисты Кубка Стэнли играют без наших хоккеистов
Умерла звезда турецкого сериала «Великолепный век» Фатма Каранфиль
Российские военные взяли в плен французского наемника под Харьковом
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
«Франция — недружественная страна, она продает боеприпасы противнику». Позиция Карякина
Винер — об удалении элементов с именами россиян: «Художественную гимнастику нивелируют»
Алана Мамаева о недопуске россиян на Олимпиаду-2024: «Это вообще бред»
Тарасова назвала правильной мерой выдворение бездомных из Парижа на время Олимпиады-2024
Карякин: «Лично для меня Франция — недружественная страна»
Карякин об участии россиян в Олимпиаде-2024: «Не нужно выступать в нейтральном статусе, нас там никто не ждет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лунев покинул «Карабах» после окончания действия контракта

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости