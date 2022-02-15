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Сегодня, 03:13

Фанаты «ПСЖ» не планируют продолжать протесты в матче против «Реала»

Евгений Козинов
Корреспондент

Объединение ультрас «ПСЖ» сообщило изданию RMC, что не планирует продолжать акции протеста на матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

В прошедшие выходные в матче 24-го тура лиги 1 против «Ренна» фанаты парижской команды оставили фанатскую трибуну пустой на первую часть игры, а затем развернули несколько критические баннеров против игроков и руководства.

11&nbsp;февраля. &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ренн&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Баннер фанатов &laquo;ПСЖ&raquo; против клуба. «Перестаньте принимать нас за идиотов». Фанаты «ПСЖ» продолжают критиковать клуб

Однако ультрас «ПСЖ» разочарованы тем, что игроки не встретились с ними после игры с «Ренном».

Матч «ПСЖ» — «Реал» состоится во вторник, 15 февраля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

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