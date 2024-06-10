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Сегодня, 11:15

Ларионов выжил форварда из команды, его обвинили в предательстве. Теперь он нашел новый клуб

Кручинин будет играть за «Северсталь»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Алексей Кручинин.
Фото ХК «Торпедо»
Алексей Кручинин продолжит карьеру в «Северстали».

Алексей Кручинин все-таки подписал контракт с «Северсталью». Годичное соглашение с зарплатой в 25 миллионов и огромной мотивацией со стороны хоккеиста продлить свою карьеру. Правда, все считают Алексея чуть ли не предателем, но ведь это не так.

Напомним, что прошлый сезон закончился для Алексея очень рано. Последний раз он сыграл за «Торпедо» 24 февраля, а в плей-офф ему рекомендовали «не мешать команде» и «не приближаться к раздевалке». Никто не понимал, что происходило, сам Кручинин старался не комментировать ситуацию, чтобы не нервировать бывших партнеров, но тему не отпускали: все старались понять, что же произошло. Ходили разные версии. То ли Кручинин покритиковал Ларионова-младшего, то ли Алексей поспорил с тренерским штабом насчет стиля игры. Определенные источники в клубе выдвигали такую версию: Кручинин в одном из матчей отказался выходить на буллитную серию, причем это был второй случай в сезоне. Это было очень смешно.

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Вариант с тем, что якобы Алексей подписал соглашение с «Северсталью» на сезон-2024/25, появился после отстранения, когда «не прижился» ни один из фантастических раскладов. Причем, видимо, эта версия появилась в тот момент, когда представитель Кручинина действительно достиг определенных договоренностей с главным тренером череповчан Андреем Козыревым. Обвинять нападающего в том, что он предал клуб, было никак нельзя. Стало очевидно, что «Торпедо» он не нужен, контракт закончится 30 апреля, а после этого нижегородцам было наплевать на карьеру Алексея.

Но в памяти людей осталось, что Кручинин заранее (чуть ли не в январе) подписал контракт с «Северсталью». Якобы главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов понял, что хоккеист не будет выкладываться, и потому вывел его из состава. Это чушь. Не было никаких договоренностей, а сам Кручинин думал только о «Торпедо».

Хоккеист "Торпедо" Алексей Кручинин.
Фото ХК «Торпедо»

На самом деле конфликт начал проявляться раньше, чем закончился регулярный чемпионат. И проблема была не в Кручинине, а в том, что Игорь Ларионов откровенно «поплыл», не выдержав испытаний медными трубами. «Торпедо» сезона-2022/23 и «Торпедо» сезона-2023/24 — это две разные команды с противоположными философиями игры. И тому же Кручинину не нравилось, куда все идет. Не ему одному, кстати, но, как принято в российском хоккее (да и в мировом тоже), большая часть игроков думает только о себе, заботится о своих контрактах и им плевать на философию и будущее клуба, чужого в сущности. Осуждать их за это нельзя, но считать, что тот же Алексей как-то предал коллектив, тоже не стоит.

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В свое время Кручинин ведь сам попросился в «Торпедо» к Ларионову на просмотр, совершенно не обсуждая будущую зарплату. Готов был играть за минимальные деньги, так как понимал, что стиль, который будет в клубе, ему идеально подходит. И он угадал, проведя блестящий сезон, через год став самым высокооплачиваемым хоккеистом клуба. Но никто, в том числе и Алексей, не могли предугадать, как все поменяется в «Торпедо».

А Ларионов, приписав все успехи себе, занялся совсем другим. Он сосредоточил все усилия на том, чтобы стать главным в клубе, выжил оттуда генерального менеджера Максима Гафурова, убрал игроков, которые могут сказать хоть слово наперекор, и опасно сблизился с властями, которые слушали его сладкие речи. Кручинин в какой-то момент стал угрозой, и его убрали.

Фото ХК «Торпедо»

То, что форвард подписал контракт с «Северсталью», — логично. Он знает, что хочет видеть на площадке главный тренер, довольно быстро находит общий язык с молодежью, но не подавляет их, а помогает расслабиться и получать удовольствие от хоккея. Потому что уже провел достаточно много сезонов, когда ему не хотелось идти на работу. Вполне вероятно, что мы не увидим прежнего Кручинина, который набрал 54 очка в сезоне-2022/23. Но он точно будет стремиться к показателям, а главное — снова начнет получать удовольствие от хоккея.

И уж если Козырев оставит его в запасе, то это будет продиктовано хоккейной ситуацией, а не желанием укрепить свою власть. В «Торпедо» же теперь все иначе. Печально, что сказка так быстро закончилась.

Алексей Кручинин
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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