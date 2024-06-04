Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар верит, что нападающий «Реала» Винисиус Жуниор получит «Золотой мяч».

«Что касается Винисиуса, очевидно, что „Золотой мяч“ — его. Я болею за него. Я переписывался с ним до финала Лиги чемпионов и после. Этого парня я очень люблю. Он отличный друг, которого мне подарил футбол. Я уверен, что Винисиус точно получит „Золотой мяч“. Он выглядит невероятно, прославляет наш флаг по всему миру. Мы очень счастливы и болеем за него», — приводит слова Неймара Globo Esporte.

В минувшем сезоне Винисиус вместе с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов. 23-летний футболист сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.