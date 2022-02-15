Гвардиола завил, что в «Манчестер Сити» царит гармония перед матчем со «Спортингом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча со «Спортингом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Очень непросто сделать на шаг больше, чем в прошлом сезоне, — цитирует Гвардиолу сайт УЕФА. - Мы очень рады, что добрались до этой стадии. Я знаю, как важна Лига чемпионов, но мы относимся со всей серьезностью и к каждому матчу премьер-лиги. Вы сами видели, как трудно пришлось в субботнем поединке с «Норвичем». Однако вера в свои силы у нас всегда была на высоте, в том числе и в прошлых сезонах.

Я работаю футбольным тренером, и специфика такова, что если нет результата, то ты тут же получаешь свою порцию критики. Если не можешь этого принять, то стоит искать другое занятие. Но у меня с этим нет проблем. Мы знаем свои стандарты. В команде царит гармония, а главное для меня — биться изо всех сил в каждом матче. Остальное сделают игроки»

Матч «Спортинг» — «Манчестер Сити» состоится 15 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.